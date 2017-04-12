تقدم الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة مسافة تزيد عن10 كم باتجاه مناجم خنيفيس في ريف تدمر الجنوبي في ريف حمص الشرقي، بعد عملية عسكرية واسعة سقط خلالها العديد من مسلحي تنظيم داعش بين قتيل ومصاب بينما فر العشرات منهم باتجاه عميق البادية.

تقدم الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة مسافة تزيد عن10 كم باتجاه مناجم خنيفيس في ريف تدمر الجنوبي في ريف حمص الشرقي، بعد عملية عسكرية واسعة سقط خلالها العديد من مسلحي تنظيم داعش بين قتيل ومصاب بينما فر العشرات منهم باتجاه عميق البادية.

وأشارت وكالة “سانا” إلى أن الجيش السوري سيطر خلال العملية العسكرية على جبل الأبتر وعدد من التلال المحيطة به التي حولها تنظيم داعش إلى منطلق لشن هجماته على المنطقة، كما فرض سيطرته النارية على قصر الحلابات الواقع في محيط جبل الأبتر.

ويواصل الجيش السوري تقدمه باتجاه السيطرة الكاملة على المنطقة وتثبيت نقاط تمركز لتكون منطلقا لتوسيع العمليات باتجاه مناجم خنيفيس.



