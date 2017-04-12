أعلنت جمعية "غرين آريا" الدولية في بيان، عن "تسجيل أول إصابة بلسعة سمكة الفراشة الغازية في لبنان"، لافتة إلى أنها "طاولت الصياد ريمون مسلم (54 عاما)، وهو أحد الصيادين في منطقة الدورة، ويتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة".

وأشارت الى أن "هذا الأمر يستدعي التنبه والحذر دون إشاعة الخوف"، وقالت: "في ما توافر لدينا من معلومات، أصيب مسلم بلسعة هذه السمكة صباح الاحد الماضي 2 نيسان، عندما علقت في شباكه، وقد عانى ولا يزال حتى اليوم من جراء لسعتها، وهذا ما يتطلب تعميم معلومات حول كيفية التعامل مع هذا النوع من الأسماك من قبل الصيادين ورواد البحر".

وشرح البيان "كيفية التعامل مع هذا النوع من الأسماك، بحسب ما أفاد به خبير الأحياء البحرية البروفسور ميشال باريش، فإن على المصاب ان يخرج اولا من الماء ويعود الى البر، لأن الألم سيبدأ بعد دقائق عدة من الاصابة، ثانيا في حال اختراق اطراف الجوانح (العقوص) مكان الاصابة وبقائها عالقة، عليه ان يستخرجها ليخفف من حدة السم، ثالثا عليه ان يغسل مكان الاصابة وتعريضها لماء ساخن وفق قدرته على تحملها بحيث لا تسبب له الحروق لمدة نصف ساعة، ويستعمل الماء الساخن نظرا لتكون السم من البروتيين، والماء الساخن يفكك هذا السم، وبعد ذلك عليه ان يتوجه الى المستشفى لمراقبة حالته، وهذا النوع من السم بحد ذاته لا يتسبب بالموت، ولكن شرط عدم الإهمال".



