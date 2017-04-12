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رقم الخبر: 190936 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
واتساب يستعد لاطلاق ميزة التحويلات النقدية بين مستخدميه

واتساب يستعد لاطلاق ميزة التحويلات النقدية بين مستخدميه

يستعد برنامج المحادثات الشهير واتس آب، التابع لشركة فيسبوك، لإطلاق ميزة التحويلات النقدية المباشرة بين مستخدميه.

يستعد برنامج المحادثات الشهير واتس آب، التابع لشركة فيسبوك، لإطلاق ميزة التحويلات النقدية المباشرة بين مستخدميه.
ووفقا لموقع تك كرانش، فإن "الخدمة الجديدة ستعمل أولا في الهند، أكبر سوق للواتس آب، حيث يستخدمه هناك أكثر من 200 مليون شخص."
وسيكون نظام UPI مسؤولا عن عمليات الدفع عبر التطبيق، وهو عبارة عن نظام للدفع بين البنوك يستخدم من قبل حكومة الهند، وكما هو متوقع، ستبدأ الميزة الجديدة في العمل في غضون الأشهر الـ6 القادمة.
هذا وزار براين أكتون، أحد مؤسسي واتس آب، الهند في فبراير، حيث التقى هناك مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصرح بأن شركته تدرس دمج خدمات الدفع ببرنامج واتس آب.
الجدير بالذكر أن" فيسبوك ماسينجر أطلق خدمة إرسال الأموال للمرة الأولى في عام 2015، إذ تتم عمليات الدفع الإلكتروني عبر فيسبوك ماسينجر بمساعدة حساب فيزا أو ماستركارد المرتبط بالتطبيق، والأهم من ذلك كله أن الشركة لا تأخذ عمولة لقاء خدماتها."
يذكر أن فيسبوك ماسينجر" لا يملك شعبية واسعة في الهند بالمقارنة مع تطبيق واتس آب، ومستوى انتشار بطاقات الائتمان في المنطقة لا يزال منخفضا جدا."‎

 

 
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