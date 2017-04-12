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رقم الخبر: 190934 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 16:58 الاقسام: عربيات  
الكرملين: الغارات الأمريكية على سوريا تؤكد أن واشنطن لا تريد التعاون مع روسيا

الكرملين: الغارات الأمريكية على سوريا تؤكد أن واشنطن لا تريد التعاون مع روسيا

اشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة بتوجيهها الضربات إلى سوريا أظهرت عدم وجود رغبة لديها في التعاون مع روسيا.

اشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة بتوجيهها الضربات إلى سوريا أظهرت عدم وجود رغبة لديها في التعاون مع روسيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "الجانب الأمريكي أظهر بهذا الشكل عدم وجود أي رغبة له في التعاون حول سوريا بأي شكل وعدم أخذ مصالح بعضنا البعض في الاعتبار"، مؤكدًا أن "جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن حاليًا عقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته إلى موسكو الاربعاء المقبل".
واضاف بيسكوف ان موسكو ليست مستعدة الآن للتعليق على تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي حول إمكانية فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، مضيفا "لم نسمع بعد أي تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب أو ممثلوه".
وأكد بيسكوف أن لا بديل لعملية المفاوضات في جنيف، رغم أن هذه العملية تستغرق زمنًا أكثر مما يأمل الجميع.

 

 
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