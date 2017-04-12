تصدى الجيش السوري للهجمات المتكررة لمسلحي "جبهة النصرة " والمجموعات المتحالفة معها على نقاطه عند الجهة الجنوبية الشرقية لحي المنشية في درعا حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة وسط قصف مدفعي، وكبد المهاجمين قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي دير الزور استهدف الجيش السوري مقرات وتحركات تنظيم داعش في محيط الفوج 137 - محيط المطار - حي الحويقة - الصناعة بدير الزور ما أدى الى مقتل 14 مسلّحاً وإصابة آخرين وتدمير آلياتهم،

أما في حلب، فقد دمر الجيش السوري مربض هاون وقتل وجرح أفراد طاقمه كما دمر آليتين، إحداهما مجهزة برشاش ثقيل اثر استهدافه بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ مواقع المجموعات المسلحة في التلال المطلة على قرية عندان في ريف حلب الشمالي، بينما قُتل أحد المسؤولين العسكريين في "جيش العزة - الجيش الحر" المدعو "خليل المفعلاني" بنيران الجيش السوري على جبهة مدينة حلفايا في ريف حماه الشمالي الغربي، اضافة الى اصابة المسؤول العسكري لـ "كتائب أحفاد عمر - الجيش الحر" المدعو "مصطفى عادل" بنيران الجيش السوري غرب مدينة حلب.

في سياق منفصل ، تقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" مسافة 3 كم باتجاه مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي انطلاقاً من مواقعها في قرية "الصفصافة" الواقعة شرق الطبقة بما يقارب 6 كم بعد اشتباكات مع تنظيم داعش، أسفرت عن مقتل أكثر من 6 مسلحين من التنظيم، كما قُتل شخص على أيدي مجهولين في بلدة الغارية الشرقية في ريف درعا الشرقي، كما أطلق مسلحون مجهولون النار على حاجز تابع للمجموعات المسلحة قرب بلدة كفر شمس في ريف درعا الشمالي، في وقت صدت هذه القوات هجوماً شنه مسلحو تنظيم "داعش" على مواقعها في قرية "عباد" شرق مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.‎



