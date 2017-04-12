أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية لن تقوم بإسقاط الصواريخ الأمريكية في حال قيام واشنطن بضربات جديدة على سوريا.

وأوضح السيناتور الروسي في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين لوكالة "إنترفاكس" أن "قواتنا المسلحة منتشرة في سوريا من أجل محاربة الإرهاب، وليس لحماية سوريا من التهديدات الخارجية، وليست لدينا مثل هذه المهمة، ولذا لن نقوم باعتراض شيء".



موسكو: للسوريين كامل الحق في إسقاط الصواريخ الأمريكية لو اطلقت ضدهم مرة أخرى



وشدد أوزيروف في الوقت ذاته، على أن هذه المهمة يجب أن تقوم بتنفيذها منظومات الدفاع الجوي السورية، مؤكدا أن الجيش السوري يمتلك "الحق القانوني التام في ذلك".

تصريحات أوزيروف هذه تأتي ردا على تأكيد المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أن الإدارة الأمريكية تعتبر خيار توجيه ضربات صاروخية جديدة إلى القوات السورية الحكومية واردا حال شنها "هجمات كيمياوية أخرى".

واعتبر أوزيروف أن "تهديدات الولايات المتحدة تبدو عبثية"، لأن "دمشق لا تمتلك أي سلاح كيمياوي".



صحيفة: مقاتلات روسية أسقطت 36 صاروخ "توماهوك"



وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "نيزافيسيميا غازيتا" ان مقاتلات روسية أسقطت 36 صاروخ "توماهوك" تم اطلاقهم على قاعدة القوات الجوية السورية الشعيرات في الأسبوع الماضي، من أصل 59 صاروخا.

وقالت الصحيفة إن "وكالات الأنباء العالمية طرحت هذا السؤال: ماذا حدث للصواريخ الـ36 التي لم تصل إلى الهدف المطلوب ضربه؟"، وكانت إجابة الصحيفة الروسية أنه تم إسقاط الصواريخ الأمريكية التي لم تصل إلى قاعدة القوات السورية.

ووفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، وصلت 23 صاروخا أمريكيا فقط إلى قاعدة القوات السورية.

واستبعدت الصحيفة إسقاط الصواريخ من خلال استخدام أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" و"إس-300في" التي تحمي قاعدة حميميم وميناء طرطوس، لأن صواريخ "توماهوك" حلقت إلى هدفها بعيدا عن مواقع صواريخ "إس-400" و"إس-300" الاعتراضية.

واضافت ان مهمة اعتراض الصواريخ الأمريكية المهاجمة لم تُطرح على مشغّلي أنظمة "سو-400" و"سو-300"، في حين أمكن أن تسند هذه المهمة إلى مقاتلات "سو-35إس" و"سو-30س إم" التي تستطيع إسقاط صواريخ "توماهوك" برميها بصواريخ جو/جو والقذائف المدفعية كما تستطيع إبطال مفعولها بوسائل الإعاقة التشويشية.

واشارت الصحيفة إلى انه "كان من المفروض أن يكتفي الأمريكيون بإطلاق 36 صاروخا من مدمرة "روس" (وتم إسقاط تلك الصواريخ من قبل مقاتلات روسية)، ولهذا اضطر الأمريكيون إلى إطلاق صواريخ كانت تحملها مدمرة "بورتر" في وقت كانت فيه المقاتلات الروسية تعود إلى قاعدتها.

يذكر أن الجيش الأمريكي أطلق، فجر يوم الجمعة 59 صاروخا من طراز "توماهوك"، من مدمرتين للبحرية الأمريكية، على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرق مدينة حمص وسط سوريا.

وقد أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أن القوات الأمريكية أطلقت 59 صاروخا من طراز "توماهوك" على القاعدة الجوية، زاعمة أن 58 صاروخا وصلت إلى الهدف.

واستنكرت كل من موسكو وطهران ودمشق هذا العدوان، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولسيادة دولة مستقلة، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد، في رسالة وجهها إلى الكونغرس بشأن الضربات، التي شنتها الولايات المتحدة على سوريا، أنه سيتخذ خطوات إضافية لتأمين مصالح بلاده في مجال الأمن والسياسية الخارجية، على حد تعبيره.



