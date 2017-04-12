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رقم الخبر: 190931 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 16:49 الاقسام: عربيات  
النظام البحريني يحكم بالسجن على 6 مواطنين في قضايا ذات خلفية سياسية

النظام البحريني يحكم بالسجن على 6 مواطنين في قضايا ذات خلفية سياسية

اصدرت محاكم النظام البحريني أحكاماً بسجن 3 مواطنين لمدة 5 سنوات و 3 سنوات لـ 3 آخرين في قضايا ذات خلفية سياسية.

اصدرت محاكم النظام البحريني  أحكاماً بسجن 3 مواطنين لمدة 5 سنوات و 3 سنوات لـ 3 آخرين في قضايا ذات خلفية سياسية.
ووجهت للمعتقلين الستة تهما بالتجمهر ووضع "قنبلة وهمية" قرب منطقة الجفير على حد زعم الداخلية البحرينية.
وكان نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك قال إن: "محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين."‎

 

 
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