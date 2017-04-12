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رقم الخبر: 190930 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 16:49 الاقسام: عربيات  
البحرين: الاستئناف تؤجل قضية الشيخ حسن عيسى وآخرين حتى 21 أيار/مايو المقبل

البحرين: الاستئناف تؤجل قضية الشيخ حسن عيسى وآخرين حتى 21 أيار/مايو المقبل

نظرت محكمة استئناف بحرينية في قضية القيادي في جمعية "الوفاق" الوطني والنائب السابق الشيخ حسن عيسى، المحكوم بالسجن 10 سنوات، وآخرين، وقررت تأجيل القضية حتى 21 مايو/أيار المقبل.

نظرت محكمة استئناف بحرينية في قضية القيادي في جمعية "الوفاق" الوطني والنائب السابق الشيخ حسن عيسى، المحكوم بالسجن 10 سنوات، وآخرين، وقررت تأجيل القضية حتى 21 مايو/أيار المقبل.
يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت الأربعاء 29 مارس/آذار 2016 بإجماع الآراء بإعدام المتهمين محمد إبراهيم آل طوق ومحمد رضي عبدالله حسن، في قضية تفجير حافلة بسترة أدى لمقتل شرطيين.
وحكمت المحكمة على آخرين في القضية ذاتها لمدد تتراوح بين المؤبد والسجن 6 أشهر، وقضت على القيادي في جمعية "الوفاق" الشيخ حسن عيسى بالسجن 10 سنوات بتهمة تمويل "جماعة إرهابية"، كما أمرت بإسقاط جنسية 8 متهمين في القضية.

 

 
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