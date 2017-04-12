أعلن أمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات بعد اجتماع القيادة السياسية الوطنية والإسلامية الفلسطينية في في مقر حركة "فتح" في صيدا الاتفاق على "تفكيك ظاهرة الارهابي بلال بدر نهائيا وبشكل كامل".

وأكد أبو العردات "انتشار القوة الأمنية المشتركة في كل أنحاء المخيم دون استثناء ودخولها حي الطيري حيث كان يتحصن الارهابي بدر وجماعته"، مشيراً الى أن "مهمة القوة الأمنية اعتقال بلال بدر أينما وجدته ويبقى مطلوباً ومطارداً". وقال "سنستمر في تحمل هذه المسؤولية حتى ننجز مهمتنا بشكل كامل".



وأعلنت المجتمعون ما يلي:

1ـ تؤكد القيادة السياسية على وحدة وثبات موقفها في معالجة الإحداث التي حصلت في مخيم عين الحلوة وتفكيك حالة بلال بدر وإنهائها

2ـ دخول القوة الفلسطينية المشتركة إلى حي الطيري الإنتشار والتموضع في كل المخيم وفق مقتضيات الحاجة لحماية سكان الحي و ممتلكاتهم

3ـ تعتبر القيادة السياسية الفار بلال بدر عنصر مطاردا و مطلوبا للقوة الفلسطينية المشتركة ومطلوب إعتقاله حيثما تجده.

4ـ ستعمل القيادة السياسية الفلسطينية على معالجة آثار وتداعيات الأحداث الأخيرة المؤسفة التي حصلت في مخيم عين الحلوة .

5 ـ تتعهد القيادة السياسية الفلسطينية مجتمعة بأنها لن تسمح بأن يعبث مجددا بأمن مخيم عين الحلوة وكل المخيمات الفلسطينية الأخرى .

6ـ ندعو جماهيرنا وأهلنا الذين نزحوا من مخيم عين الحلوة جراء الأحداث المؤلمة التي حصلت العودة إلى المخيم .

7 ـ تتوجه القيادة السياسية الفلسطينية من ذوي الشهداء بخالص العزاء و تتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل .

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم "عصبة الانصار" الشيخ ابو شريف عقل أن "ما قبل 7 نيسان ليس كما بعد 7 نيسان"، مشيرا الى أن "ما حصل لن يتكرر ومن غير المسموح أن يتكرر".

وكان قد عقد ليلاً اجتماع في مركز حركة "الجهاد الاسلامي" في مدينة صيدا للفصائل الفلسطينية، حضره عن القوى الاسلامية الشيخ جمال خطاب والشيخ ابو شريف عقل وعن حركة "حماس" علي بركة وأحمد عبد الهادي، وانضم اليه في وقت لاحق أمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي ابو العرادات وتوصل المجتمعون الى صيغة تم نقلها الى أحد رجال الدين الفاعلين في المدينة بحضور ممثلين عن بعض الاحزاب اللبنانية وتقضي بخروج بلال بدر ومجموعته من حي الطيري نهائياً ودخول القوة الامنية المشتركة واعتباره مطلوبا للقوة.

وتم نقل المبادرة الى "فتح" عبر ابو العرادات الذي اشترط موافقة القيادة في رام الله وعند الساعة الواحدة والربع فجراً ابلغ ابو العرادات ابو عماد الرفاعي بموافقة القيادة في رام الله على طرح القوى الاسلامية، وفق التالي:

1- تتداعى القيادة السياسية للاجتماع في مقر حركة "فتح" في مدينة صيدا عند العاشرة من صباح الثلاثاء 11-04-2017 يتم فيه اعلان وقف اطلاق النار.

2- يعتبر بلال بدر ومجموعته مطلوبين للقوة الامنية المشتركة ويجب اعتقالهم فورا عند تواجدهم في اي بقعة في المخيم.

3- تنتشر القوة الامنية المشتركة في حي الطيري بالكامل وفي اي بقعة تراها مناسبة في المخيم.

وبعد تثبيت الموافقة من حركة "فتح" على تلك النقاط قام كل من الرفاعي بابلاغ القوى الاسلامية والاحزاب اللبنانية في صيدا بتلك الاجواء.



