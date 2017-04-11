أحرز منتخب سيدات ايران بطولة كأس رئيس الإتحاد العالمي للتايكواندو لمنطقة افريقيا والمصنفة من عيار النجمتين "G 2" والتي اختتمت في مدينة أغادير المغربية.

وتقلّد منتخب ايران 8 ميداليات توزعت على 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات وحصل على30 نقطة في البطولة التي شارك فيها 339 لاعبا ولاعبة من 34 بلدا.

ونالت الميدالية الذهبية لايران: فاطمة مصطفائي وفاطمة مداحي وأكرم خدابنده، والميداليتين الفضيتين: كيانا اخوان وناهيد كياني، والميداليات البرونزية: نفيسة مخلصي وهانية اخلاقي وسودابة بورصادقي.

وحلّت ساحل العاج ثانيا بميدالية ذهبية واحدة وأخرى فضية وبرونزيتين و12 نقطة، وكرواتيا ثالثا بذهبية وفضية وبرونزية و11 نقطة.