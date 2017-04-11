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رقم الخبر: 190873 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 11:06 الاقسام: رياضة  
منتخب سيدات ايران يحرز كأس رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو بالمغرب

منتخب سيدات ايران يحرز كأس رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو بالمغرب

أحرز منتخب سيدات ايران بطولة كأس رئيس الإتحاد العالمي للتايكواندو لمنطقة افريقيا والمصنفة من عيار النجمتين "G 2" والتي اختتمت في مدينة أغادير المغربية.

وتقلّد منتخب ايران 8 ميداليات توزعت على 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات وحصل على30 نقطة في البطولة التي شارك فيها 339 لاعبا ولاعبة من 34 بلدا.

ونالت الميدالية الذهبية لايران: فاطمة مصطفائي وفاطمة مداحي وأكرم خدابنده، والميداليتين الفضيتين: كيانا اخوان وناهيد كياني، والميداليات البرونزية: نفيسة مخلصي وهانية اخلاقي وسودابة بورصادقي.

وحلّت ساحل العاج ثانيا بميدالية ذهبية واحدة وأخرى فضية وبرونزيتين و12 نقطة، وكرواتيا ثالثا بذهبية وفضية وبرونزية و11 نقطة.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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