لم يخرج برسبوليس بنتيجة افضل من التعادل السلبي امام ضيفه الريان في المباراة التي جرت بينهما ضمن الدور الرابع في اطار منافسات المجموعة الرابعة من دوري ابطال اسيا بكرة القدم.

وحضر هذه المباراة التي جرت في استاد "ازادي" بطهران مساء الاثنين جمهور ناهز 55 الف متفرج .

دانت السيطرة بصورة واضحة لبرسبوليس الذي سعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث الا ان هجماته ذهبت ادراج الرياح لعدم الدقة في التسديد او براعة حارس الريان الذي انقذ مرماه في العديد من المناسبات.

وفي الدقيقة 42 سنحت فرصة التقدم لبرسبوليس حينما اشار حكم المباراة الياباني ساتو ريوجي الى نقطة الجزاء اثر خطأ ارتكبه مدافع الريان ضد مهدي طارمي الذي انبرى للضربة لكنه سدد فوق العارضة الى الخارج.

وفي الدقيقة 60 تغاضى الحكم عن ضربة جزاء اخرى لبرسبوليس بعد ان ارتكب مدافع الريان خطأ واضحا ضد المهاجم علي علي بور الذي كان في حالة انفراد داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقائق الاخيرة من المباراة سنحت فرصتان ذهبيتان لمهاجم الريان سباستيان سوريا حيث انفرد بحارس برسبوليس علي رضا بيرانوند في الحالتين، سدد في الاولى من جانب العارضة الى الخارج وسدد الثانية في القائم.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد برسبوليس الى 5 نقاط في المركز الثالث وتعقدت فرصه للتاهل فيما ارتفع رصيد الريان الى 7 نقاط.

هذا وكان الهلال السعودي قد فاز في المباراة الاخرى للمجموعة على ضيفه الوحدة الاماراتي بهدف نظيف جاء من ضربة جزاء، ليتصدر الهلال المجموعة بثمان نقاط.

وفي المجموعة الثانية خسر استقلال خوزستان امام لخويا القطري 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين في ستاد عبد الله بن خليفة بنادي لخويا في إطار مباريات الجولة الرابعة ببطولة دوري الأبطال الآسيوي.

سجّل هدفيّ لخويا كل من الكوري الجنوبي نام تاي هي والمعز علي في الدقيقتين 35 و43، بينما أحرز نانج هدف استقلال خوزستان في الدقيقة 9.

ونجح لخويا في تسجيل هدفين متتالين أنهى بهما الشوط الأول، وحافظ عليهما في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تصدر لخويا المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط احتل بها المركز الأول، بينما تجمّد رصيد استقلال خوزستان عند 7 نقاط تراجع بها إلى المركز الثاني، وتعادل الجزيرة الاماراتي على ارضه امام الفتح السعودي سلبياً.