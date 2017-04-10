الجيش اللبناني يعزز مواقعه على مداخل عين الحلوة

بيروت ــــ وكالات: إثر تجدد الاشتباكات بين مجموعة الإرهابي بلال بدر من جهة، وحركة "فتح" والقوة المشتركة من جهة ثانية، علا صوت القذائف الثقيلة والأسلحة الرشاشة في أرجاء مخيم عين الحلوة مع أولى ساعات الفجر يوم الأحد ، حيث أسفرت عن سيطرة "فتح" والقوة المشتركة على 90% من "حي الطيرة"، معقل جماعة بدر، الذي بقي مصيره مجهولاً حتى الساعة.

وحدة الاشتباكات طالت أحياء المخيم والجوار، حتى وصل الرصاص الطائش إلى مدينة صيدا، ومنطقة سيروب المطلة على المخيم، في حين بقيت طريق اوتستراد الحسبة المحاذية للمخيم مغلقة من قبل الجهات الأمنية، واستعيض عنها بالطريق البحري الآمن.

وبحسب المعلومات فقد باتت عدة مواقع تابعة لمجموعة بلال بدر في حي الطيرة تحت سيطرة القوة المشتركة وفتح، وهي: زاروب السمك، موقف بليبل، منزل بلال بدر، منزل عمر الناطور، في وقت بقيت فيه منطقتان تحت سيطرة بدر وجماعته.

بدوره، عزز الجيش اللبناني مواقعه العسكرية على مداخل المخيم، وجبل الحليب ومنطقة سيروب وحاجز النبعة، فيما أبقت قوى الأمن الداخلي الطريق الرئيس المحاذي للمخيم مقفلة لجهة حسبة صيدا، وعند الجسر العلوي لمدخل صيدا الشمالي حفاظًا على أرواح العابرين من الرصاص الطائش.

السودان.. أكثر من 9 قتلى بمواجهات مسلحة قبلية في دارفور

الخرطوم ــ وكالات: أسفرت مواجهات بين قبيلتين عربيتين في شرق دارفور عن مقتل تسعة أشخاص، السبت، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن زعماء قبليين.

وقال زعيم قبلي إن القتال، بين قبيلتي المعاليا والرزيقات، اندلع بسبب سرقة ماشية، بعد عام تقريبا على مواجهات مماثلة بين المجموعتين أدت الى سقوط عشرين قتيلا.

وقال رئيس مجلس شورى المعاليا: "عندما طارد أصحاب رؤوس الماشية اللصوص إلى قرية الرزيقات، اندلعت اشتباكات بين رجال المعاليا وأبناء الرزيقات". وأضاف أن "رجلين كانا مع أصحاب الماشية وثمانية من قرية الرزيقات قتلوا".

وأكد زعيم قبلي من الرزيقات، طالبا عدم الكشف عن هويته، حدوث الاشتباك، وقال إن "مجموعة من أبناء المعاليا هاجموا قرية الرزيقات السبت، وبدأوا باطلاق النار". وأضاف أن "سبعة من الرزيقات قتلوا في الاشتباك".

ويشهد إقليم دارفور أعمال عنف منذ العام 2003 خلفت أكثر من 300 ألف قتيل وأجبرت 2.5 مليون آخرين على النزوح، بحسب الأمم المتحدة.

مقتل 4 أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

مقديشو ــــ وكالات: قال مسؤولون عسكريون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا عندما انفجرت سيارة ملغومة خارج قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو الأحد ومن بين القتلى ركاب حافلة صغيرة دمرها الانفجار.

وأضافوا أن السيارة الملغومة استهدفت مسؤولين كبار لدى مغادرتهم القاعدة في قافلة. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الصومالية المتشددة، إن الحركة تقف وراء الهجوم.

وقال الميجور عبد القدير حسين وهو مسؤول عسكري لرويترز "تفجير السيارة الملغومة الانتحاري كان يستهدف مسؤولين عسكريين كبار لكن حظهم الجيد أن سيارتهم لم تصب فيه. استدارت سيارتهم قبل دقيقة من الانفجار... حافلة صغيرة تقل مدنيين دمرت في الانفجار. لا يمكن أن نعطي عددا محددا للقتلى والمصابين لكن كثيرا من المدنيين قتلوا في الهجوم".

انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات الجزائر

الجزائر ــ وكالات: انطلقت صباح الأحد الحملة الانتخابية لتشريعيات الجزائر، والمقرر إجراؤها 4 مايو المقبل، حيث يتسابق 57 حزبا للحصول على أصوات المواطنين من أجل الدخول إلى قبة البرلمان والتنافس على 462 مقعد.

ورصدت صحيفة الشروق الجزائرية قبل ساعات من بدء الحملة الاستعدادات، حيث قالت الصحيفة أنه من خلال استطلاع آراء الناخبين يمكن القول أن الجزائريين غير مهتمين كثيرا بالموعد الانتخابي ولا يعلم بعضهم حتى تاريخ تنظيمه، في صورة يصفها المراقبون بالمؤسفة وتنم عن تراكمات و"خيبة" لاستحقاقات سابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأحزاب السياسية وعلى مدار 21 يوما كاملا، ستختبر شعبيتها في الميدان، وتجس من خلال حملة انتخابية تبدو "باهتة" مسبقا قوتها ومدى تعاطف المواطنين معها ومع برامجها السياسية التي ظلت في كل مرة "تتغنى بها".

رئيس مالي يعين وزير الدفاع رئيسا للوزراء

مالي ــ وكالات: عيّن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في مرسوم اصدره السبت وزير الدفاع عبد الله إدريسا مايغا رئيسا للحكومة خلفا لموديبو كيتا الذي يشغل هذا المنصب منذ يناير 2015.

وقال سومايلو بوبيي ميغا الأمين العام لرئاسة الجمهورية للصحافيين إن "رئيس الجمهورية عين عبدالله إدريسا مايغا رئيسا للوزراء، بعد تسلمه استقالة موديبو كيتا".

ورئيس الوزراء الجديد البالغ 59 عاماً هو نائب رئيس حزب "التجمع من أجل مالي" الحاكم، ويتحدر من غاو كبرى مدن شمال البلاد، وقد درس الهندسة وكان مديرا لحملة كيتا في الانتخابات الرئاسية العام 2013.

وقال مقربون من رئيس الوزراء الجديد إنه سيلتقي ابتداء من الأحد أحزاباً سياسية عدة لتشكيل حكومة جديدة.

وقال أحد مستشاري الرئيس لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته إن "الرئيس أراد اعطاء نفَس جديد لولايته المؤلفة من خمس سنوات، وأراد أيضا أن يأخذ في الاعتبار مسألة الأغلبية بتسميته للمرة الأولى في هذا المنصب مسؤولا في حزبه".

وتنتهي ولاية الرئيس المالي في 2018.