*مقتل إماراتيين وسودانيين بقصف صاروخي في المخا بتعز * إصابات مباشرة في استهداف تجمعات للمرتزقة في الجوف

قصفت القوة الصاروخية المدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الأحد، مواقع وتجمعات للجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في قرية القفل في جيزان، محققة إصابات مباشرة.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دك تحصينات الجيش السعودي في موقع مستحدث في جيزان أيضا.

كما أعطبت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية عسكرية سعودي في استهداف مواقع للجيش السعودي في جيزان.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت، يوم السبت، من إعطاب طقم عسكرية سعودية في موقع جلاح العسكري، كما استهدفت المدفعية تجمعات الجيش السعودي في موقع الصبابة.

وقنصت وحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية جندي سعودي في موقع الكرس العسكري، واستهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين بموقع الخوبة الجنوبية والسودانة في جيزان.

ولقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وجرح آخرون إثر قصف تجمعاتهم في موقع قائم زبيد في جيزان.

هذا واستهدف طيران التحالف السعودي، ظهر الأحد، مطار صنعاء الدولي بغارة جوية.

وأوضح مراسل "المسيرة نت" أن طيران العدوان شن غارة على مبنى الصالة المستحدثة في مطار صنعاء الدولي.

وفي ذات السياق شن طيران الأباتشي للعدوان، 3 غارات على مفرق موزع بمحافظة تعز،كما شنت مقاتلاته غارتين على مفرق منطقة ذويب بمديرية الظاهر محافظة صعدة، وأربع غارات شرق كهبوب محافظة لحج، وغارة على مديرية صرواح محافظة مأرب.

وفي غضون ذلك لقي عدد من الغزاة من الجنسية الإماراتية والسودانية مصرعهم إثر قصف صاروخي طال تجمعات لقوى العدوان السعودي ومرتزقته بمديرية المخا في محافظة تعز.

وذكر مصدر عسكري ان صاروخية الجيش واللجان استهدفت تجمعاً للغزاة والمرتزقة في المخاء بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وكان أعداد من الغزاة والمرتزقة لقو مصرعهم في قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف تجمعاتهم غرب المخاء استهدفهم صباح يوم السبت.

وقصفت بوارج العدوان بأكثر من 16 صاروخا مناطق متفرقة في مديرية المخاء صباح السبت 08 ابريل/نيسان ، فيما شن الطيران المعادي 9 غارات على منطقة يختل بمديرية المخاء.

هذا وتصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، لعملية زحف قام بها مرتزقة العدوان السعودي الأميركي باتجاه كهبوب بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وأكد مصدر عسكري لــ"لمسيرة نت" أن رجال الجيش واللجان الشعبية كبدوا منافقي ومرتزقة العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال كسر زحفهم باتجاه كهبوب.

إلى ذلك قصفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية، الأحد، تجمعًا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة بالجوف.

وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعًا لمرتزقة العدوان في التبة الحمراء في الجوف بصلية صواريخ كاتيوشا، أوقعت عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وكان عدد من المرتزقة قد لاقوا مصارعهم يوم السبت في تدمير آلية تابعة للمرتزقة في وادي هراب بمديرية خب والشعف بالجوف.