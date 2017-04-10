وأفاد وكالة "فلسطين اليوم" بأن الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين المقدسيين، بعد دهم منازلهم، طالت 18 مواطنًا من مختلف المناطق في القدس، خاصة في البلدة القديمة ومحيطها.

وزعم الاحتلال وفقا لمعاريف أنه ضبط مخارط لتصنيع السلاح في بلدة سعير قرب الخليل وتم إغلاق الورشة التي ضبطت فيها المخارط..

وفي سياق متصل أبعدت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الاحد، 15 مواطنا من مدينة القدس المحتلة، لفترات متفاوتة، تتراوح بين 15 يوما، وحتى 6 أشهر.

وقالت مصادر مقدسية، إن قرار الإبعاد الجماعي يضاف إلى قرارات اتخذها الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي، والتي طالت عددا من المواطنين والعاملين في المسجد الاقصى.

هذا وأفاد المنسق الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي طردت، منذ ساعات صباح الأحد، مُصلين من فئتي الفتيان والشبان، من المسجد الأقصى، في الوقت الذي تحمى وتحرس فيه اقتحامات متتالية للمستوطنين للمسجد المبارك.

وكانت الاقتحامات بدأت منذ ساعات الصباح عبر مجموعات متتالية من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، في حين نفذ المستوطنون جولات مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد، وسط محاولات متكررة لتنفيذ حركات وطقوس تلمودية.

يذكر أن الأوقاف نشرت العشرات من حراس وسدنة "الاقصى" في رحابه الطاهرة، والذين فرضوا رقابة صارمة على اقتحامات وجولات المستوطنين، في حين صدحت حناجر مصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك.

من ناحية أخرى أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، 23 مواطنا فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة، لفترات متفاوتة، تتراوح بين 15 يوما، وحتى 6 أشهر، وذلك عقب الإفراج عنهم الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد.

وكانت أجهزة الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين المقدسيين، بعد دهم منازلهم، والتي طالت 18 مواطنا- على الأقل- من مختلف المناطق في القدس، خاصة في البلدة القديمة، ومحيطها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قرارات الإبعاد الجماعية الأخيرة تضاف إلى قرارات مماثلة اتخذها الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي، والتي طالت عددا من المواطنين والعاملين في المسجد الأقصى، وذلك عشية احتفالات المستوطنين بما يسمى عيد "البيسح" العبري، وإغلاق القدس أمام أبناء محافظات الضفة الغربية حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت الوكالة أن هذا الإغلاق يهدف إلى التسهيل على المستوطنين لإقامة فعالياتهم الاستفزازية في القدس القديمة، وباحة حائط البراق، والمشاركة الواسعة في اقتحام الأقصى، ومحاولة أداء طقوس وشعائر تلمودية في أرجائه.

كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 24 أمر اعتقال إداريا بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي- في تصريح الأحد، أن من بين الأوامر الصادرة عشرة أوامر صدرت بحقّ أسرى أمضوا شهورا وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

من جانبها قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه تم يوم الأربعاء الماضي إخلاء 25 مواطنا فلسطينيا من العمارة التي يقيمون فيها في حي سلوان في القدس الشرقية، جراء تصدع جدرانها نتيجة لأعمال الحفريات الأثرية التي تقوم بها إسرائيل تحت المبنى.

يشار إلى أن الفلسطينيين قدموا شكوى في السابق بأن الحفريات تحت بيوتهم تسبب لها أضرار، إلا أن المحكمة العليا رفضت التماسا طالب بوقف الحفريات، بعد عدم تمكن السكان من إثبات العلاقة بين الحفريات ومشاكل بيوتهم.

وادعت سلطة الآثار عدم وجود صلة بين الحفريات وتصدع المنزل، وقالت أنه يبعد حوالي مئة متر عن مكان الحفريات. أما البلدية فاكتفت ببيان مقتضب سرد تفاصيل ما حدث من إرسال المهندس وحتى نقل السكان. وقالت أنه يجري فحص سبب التصدع.