الدفاع الروسية: البنتاغون لم يقدم أي دلائل على وجود أسلحة كيمياوية في الشعيرات

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن البنتاغون والخارجية الأمريكية على حد سواء لم يقدما أي دلائل تثبت وجود أسلحة كيمياوية في قاعدة الشعيرات السورية التي تعرضت لضربات الولايات المتحدة.

وجاء في بيان خاص صدر عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف الاحد: "لم يقم أي من البنتاغون أو الخارجية الأمريكية، حتى بعد مرور يوم على توجيه سفن القوات البحرية الأمريكية ضربة مكثفة بصواريخ مجنحة إلى مطار الشعيرات، أي دلائل تثبت وجود أسلحة كيمياوية في هذه القاعدة الجوية" السورية.

وهذا البيان يأتي على خلفية إطلاق الجيش الأمريكي، فجر يوم الجمعة الماضي، 59 صاروخا من طراز "توماهوك"، من مدمرتين للبحرية الأمريكية، على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرق مدينة حمص، وسط سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أمر بقصف مطار الشعيرات، قائلا إن هذه القاعدة الجوية هي التي انطلق منها الهجوم الكيميائي المزعوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية يوم 04/04/2017، حسب قوله.

إلا أن وزارة الدفاع الروسية لفتت إلى أن "عشرات الممثلين عن وسائل الإعلام والإدارة المحلية ومصالح الإطفاء والشرطة، ناهيك عن العسكريين السوريين، لقد زاروا هذا المطار، ولم يتم العثور على أي مستودعات، وخاصة تلك المحتوية على الأسلحة الكيمياوية".

وشدد كوناشينكوف في هذا السياق على أن "جميع الأشخاص الذين يتواجدون حاليا في المطار أو الذين زاروه سابقا لا يرتدون أقنعة الغاز ويحسون أنهم في حالة طبيعية تماما".

ويطرح بالتالي، حسب ما أشار إليه المسؤول الروسي، السؤال: مَن قدم للرئيس الأمريكي الجديد، وماذا قُدم له كدلائل تثبت وجود أسلحة كيمياوية في دولة غير مرغوبة بالنسبة لواشنطن؟.

وأكد كوناشينكوف أن "هذا الوضع يُذكر بشكل كثير بأنبوب الاختبار المحتوي على مسحوق أبيض، الذي عرضه كولين باول (عندما كان وزيرا للخارجية الأمريكية)، وكذلك بالتقارير التي قدمت لرئيس الوزراء البريطاني (الأسبق توني بلير) وزعمت أن العراق كان يمتلك أسلحة كيمياوية".

إن الطريق الوحيد لإيجاد براهين موضوعية في هذه القضية يتمثل، وفقا لما أشارت إليه وزارة الدفاع الروسية، بإجراء تحليل شامل بشأن وجود الأسلحة الكيمياوية في مطار الشعيرات، باستخدام الأجهزة الخاصة لجمع العينات وتوثيقها ودراستها العلمية اللاحقة، على غرار ما قام به الخبراء الروس في حلب بعد استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل المسلحين.

وشدد البيان على أن "كل عامل في منظمة حظر السلاح الكيمياوي، الذي يتمتع بنفوذ حتى في عيون الولايات المتحدة، يعلم أن بقايا المواد القتالية السامة ومركباتها الأساسية من المستحيل إخفاؤها حتى بعد مرور أشهر، بل وسنوات، من وضعها في المستودعات".

وبالتالي، فإن السبيل الوحيد للعثور على أي دلائل موضوعية للوجود المزعوم للمواد السامة في قاعدة الشعيرات، وعرضها للمجتمع الدولي برمته، يكمن في إرسال بعثة خبراء محترفين إليها".

ويذكر أن الجيش السوري أعلن أن العملية الأمريكية ضد مطار الشعيرات أسفرت عن مقتل 6 عسكريين سوريين، فيما تحدث محافظ حمص، طلال البرازي، في مقابلة مع "RT"، عن مقتل 9 مدنيين جراء سقوط الصواريخ الأمريكية في المناطق السكنية قرب القاعدة، مضيفا أن 13 شخصا، هم 4 أطفال و9 نساء، أصيبوا بالضربة.

واستنكرت كل من موسكو وطهران ودمشق هذه العملية، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي وسيادة دولة مستقلة.

من جانبه قال وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي بالجزائر عبد القادر مساهل، أمس الأحد، إن أي تصعيد عسكري في سوريا من شأنه تقويض الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتسوية الأزمة بطرق سلمية.

وأوضح مساهل، في بيان صحفي الاحد عقب محادثات جمعته بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، أن الجزائر تتابع بانشغال تطورات الوضع في سوريا في وقت تتحقق فيه ديناميكية، تهدف إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية.

وأضاف الوزير أن "الجزائر التي تؤكد بأن النّزاع السوري لن تتم تسويته إلا بواسطة حل سياسي يقوم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب".

ميدانياً أكد مصدر عسكري مقتل أكثر من 75 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له بعضهم من الجنسيتين السعودية والأردنية بنيران وحدات الجيش السوري العاملة في درعا.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا إن “وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية هاجمت بأعداد كبيرة النقاط العسكرية في المنشية بمنطقة درعا البلد وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 75 إرهابيا بينهم انتحاريون ومن جنسيات سعودية وأردنية”.

ولفت المصدر إلى أن من الإرهابيين القتلى الأردني “أبو القعقاع التوحيدي” والسعودي “أبو الحارث الجزراوي” و”محمد الأبازيد” متزعم ما يسمى” كتيبة مجد الإسلام” و”خالد معتز المحاميد” متزعم فيما يسمى “لواء توحيد الجنوب”.

ويتبع “لواء توحيد الجنوب” لتنظيم جبهة النصرة ويضم عشرات الإرهابيين المرتزقة من جنسيات أجنبية تسللت عبر الحدود الأردنية السورية المشتركة بتسهيلات من النظام الأردني وتمويل وتسليح سعودي.

وذكر المصدر العسكري أن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة على تجمعات وتحركات إرهابيي “جبهة النصرة” في حي البحار وحديقة الأربعين وطريق السد بدرعا البلد “أسفرت عن تدمير مقري قيادة و3 راجمات صواريخ ومربضي هاون ودشمة رشاش 5ر14 ومقتل العديد من الإرهابيين”.

وتنتشر في منطقة درعا البلد مجموعات تكفيرية تستهدف الأحياء السكنية الآمنة حيث قصفت أمس حيي السحارى والمطار ومحيط المشفى الوطني بعشرات القذائف ما تسبب بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل.

كما دمرت وحدات من الجيش السوري مقرا وبؤرا لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له وذلك في إطار العملية العسكرية التي تخوضها بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد من الطيران الحربي ضد تجمعات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدة من الجيش نفذت ضربات على نقاط تحصن الإرهابيين في بلدة اللطامنة نحو 35 كم شمال غرب مدينة حماة أسفرت عن تدمير مقر لهم والقضاء على الارهابيين أحمد طلال وسميح المحمود وإصابة آخرين.

ولفت المراسل الى أن وحدة من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية على اتجاه قرية معردس الى الشمال من مدينة حماة أدت إلى تدمير عدد من تجمعاتها وإيقاع عدد من القتلى من بينهم الارهابي المتزعم المدعو محمد الحمادي.

وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة الأربعاء الماضي الامن والاستقرار الى بلدة بطيش غرب بلدة حلفايا بنحو 3 كم بعد القضاء على عشرات الارهابيين وتدمير عربة مفخخة وعدد من الدبابات والعربات المزودة برشاشات.

وتنفذ وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي عمليات عسكرية واسعة منذ الـ 23 من الشهر الجاري لاستعادة القرى والبلدات التي تسلل اليها ارهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له بريف حماة الشمالي.

هذا ولقيت امراة مصرعها واصيب 25 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في حافلة لنقل الركاب في محافظة حمص السورية.

وأبلغ مصدر بقيادة شرطة حمص، مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن انفجاراً وقع مساء السبت، بحافلة نقل ركاب في حسياء بريف حمص الجنوبي، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 25 آخرين".

كما كشف مصدر أمني، النقاب عن أن العبوة الناسفة كانت مزروعة خلف مقعد سائق الحافلة.