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رقم الخبر: 190866 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 19:54 الاقسام: محليات  
امريكا تبحث فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وايران
بسبب سوريا

امريكا تبحث فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وايران

نقلت وكالة انباء مهر عن وكالة (روسيا اليوم) ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اوعز بفرض عقوبات جديدة ضد ايران وروسيا بسبب سوريا، وأضافت بأن ترامب أصدر اوامر بفرض عقوبات جديدة على ايران وروسيا.

واضافت نيكي هيلي مندوبة امريكي الدائمة في منظمة الامم المتحدة التي أعلنت ذلك، انه تجري حالياً دراسة هذه العقوبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/مهر
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