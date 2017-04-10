بسبب سوريا امريكا تبحث فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وايران نقلت وكالة انباء مهر عن وكالة (روسيا اليوم) ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اوعز بفرض عقوبات جديدة ضد ايران وروسيا بسبب سوريا، وأضافت بأن ترامب أصدر اوامر بفرض عقوبات جديدة على ايران وروسيا.