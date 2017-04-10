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|رقم الخبر: 190866
|تاريخ النشر: نيسان 09, 2017
|الوقت: 19:54
|الاقسام: محليات
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بسبب سوريا
امريكا تبحث فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وايران
نقلت وكالة انباء مهر عن وكالة (روسيا اليوم) ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اوعز بفرض عقوبات جديدة ضد ايران وروسيا بسبب سوريا، وأضافت بأن ترامب أصدر اوامر بفرض عقوبات جديدة على ايران وروسيا.
واضافت نيكي هيلي مندوبة امريكي الدائمة في منظمة الامم المتحدة التي أعلنت ذلك، انه تجري حالياً دراسة هذه العقوبات.
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