واشار سماحته لدى استقباله الاحد كوادر القوات المسلحة الى العدوان الاميركي على سوريا وبعض التحليلات الرامية الى الايحاء بإمكانية تكرار هذا الاجراء في نقاط أخرى من العالم، وقال: ان الجرائم والعدوان والتطاول والاعتداء تصدر بشكل كامل عن اميركا، وقد ارتكبوا ايضا هذه الاعمال في نقاط أخرى من العالم ولكن القضية هي اين سيجرأون على تكرار مثل هذا الفعل؟

واكد سماحته ان الجمهورية الاسلامية الايرانية برهنت ان مثل هذه التصريحات اللامتزنة والممارسات الخاطئة لن تثنيها عن تحقيق اهدافها وان الشعب والمسؤولين الذين يؤمنون بالثورة لن يتراجعوا بالإعتماد على الله امام التهديدات لانه لو كانت هناك نية للتراجع لكانت البلاد اليوم تعاني من التخلف والإفلاس المعنوي والحضاري.

واعتبر قائد الثورة العدوان العسكري الاميركي الأخير على سوريا بأنه خطأ استراتيجي، وان الاميركيين باتوا يكررون أخطائهم الماضية.

وتابع سماحته: ان ساسة اميركا السابقين هم من اوجدوا داعش او دعموه فيما يعمل الساسة الحاليين على تقوية داعش ونظائره.