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رقم الخبر: 190864 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: محليات  
إستعداد روسي ايراني سوري للرد بقوة على أي عدوان

إستعداد روسي ايراني سوري للرد بقوة على أي عدوان

افادت قناة العالم ان غرفة العمليات المشتركة لقوات الحلفاء (روسيا وإيران والقوات الرديفة) في سوريا اكدت ان العدوان الأميركي على سوريا تجاوز واعتداء على سيادة الشعب والدولة وانها مستعدة للرد بقوة على أي عدوان وتجاوز للخطوط الحمراء وأعلنت أن سوريا تحارب الإرهاب المتعدد الجنسيات منذ ست سنوات نيابة عن العالم.

وقالت: بعض الدول والمنظمات أخذت خان شيخون ذريعة لمهاجمة سوريا.
واستنكرت غرفة العمليات المشتركة أي استهداف للمدنيين أياً كانوا، واعتبرت ان ما جرى في خان شيخون مدان ايضاً، رغم ايماننا أنه فعلٌ مدبّر من بعض الدول والمنظمات، لاتخاذه ذريعة لمهاجمة سوريا.
واضافت: إن فعل أميركا هذا لن يثنينا عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه، وسنتابع قتالنا الى جانب الجيش العربي السوري والقوات المسلحة السورية والصديقة، وسنعمل معها لتحرير كل الأراضي السورية من رجس الاحتلال أياً كان.





 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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