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رقم الخبر: 190863 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: محليات  
ظريف: شعار (الطاقة النووية حقنا المشروع) تحول الى حقيقة دبلوماسية

ظريف: شعار (الطاقة النووية حقنا المشروع) تحول الى حقيقة دبلوماسية

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، على حسابه في موقع (اينستاغرام)، الأحد، ان شعار (الطاقة النووية حقنا المشروع) تحول الى حقيقة تقنية وقانونية ودبلوماسية.

واشار وزير الخارجية الى رعاية الرئيس روحاني لمراسم الاحتفال باليوم الوطني للتقنية النووية في ايران، الأحد، كما نوّه بجهود الفريق النووي المفاوض، وكتب ان ذكرى 20 فروردين (التاسع من نيسان) اقيمت بحضور فخامة رئيس الجمهورية الشجاع والحكيم حجة الاسلام الدكتور روحاني وأخي وزميلي العالم سعادة الدكتور صالحي.
وشدد ظريف بالقول: إن استعراض الانجازات النووية بمختلف الاصعدة في البلاد مدعاة للفخر والاعتزاز، لافتا الى البدء في تنفيذ اكثر من 42 مشروعا خلال العامين الماضيين، وقال: انها بلغت مرحلة التقييم خلال العام (الايراني) الماضي.
وخلص ظريف الى انه بفضل صمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وحكمة رئيس الجمهورية وجهود العلماء وأداء المسؤولية من قبل زملائي في لجنة المفاوضات الخاصة بالاتفاقية النووية، فقد تحول شعار (الطاقة النووية حقنا المشروع) الى حقيقة تقنية وقانونية ودبلوماسية (اليوم).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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