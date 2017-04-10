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رقم الخبر: 190862 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: محليات  
قاسمي: ملك الاردن يرتكب خطأ استراتيجيا واساسيا في تعريف الارهاب
رداً على إتهاماته ضد ايران

قاسمي: ملك الاردن يرتكب خطأ استراتيجيا واساسيا في تعريف الارهاب

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، ان ملك الاردن يرتكب خطأ استراتيجيا واساسيا في تعريف الارهاب، بتوجيهه اتهامات فارغة ولا اساس لها ضد ايران.

وافادت وزارة الخارجية الايرانية ان قاسمي قال في الرد على التهم التي ساقها ملك الاردن ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في حواره مع صحيفة اميركية: يبدو ان ملك الاردن واقع في خطأ استراتيجي واساسي في تعريف الارهاب وان العبارات التي استخدمها في تصريحاته تشير ببساطة الى جهله ونظرته السطحية تجاه تطورات المنطقة.
واضاف: من الصواب ان يلقي (ملك الاردن) في البداية نظرة بسيطة على الاحصائيات الرسمية الصادرة حول الارهابيين الاردنيين الذين انضموا الى داعش وسائر الجماعات الدموية والجاهلة ومن ثم يبدي وجهة نظره حول ايران التي تسعى وتجاهد في الخط الامامي لمكافحة الارهاب والتطرف ومن اجل ترسيخ أمن المنطقة.
واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى المشاكل المستمرة التي يعاني منها العالم الاسلامي ودول المنطقة بسبب وجود الكيان الصهيوني اللاشرعي وقال: إن اعلان الدعم لأمن هذا الكيان الاحتلالي الذي يعني عمليا انعدام الامن للمنطقة كلها وطرح مقارنات لا اساس لها ومثيرة للسخرية بين ايران وقادة الجماعات الارهابية، من قبل ملك دولة عربية واسلامية، ينبّئ للاسف عن الاوضاع الصعبة والباعثة على الاسى التي تعيشها المنطقة.
واضاف قاسمي: لا شك ان جانبا مهما من الاوضاع الراهنة في المنطقة هو نتيجة للرؤى الخاطئة لسياسيي بعض الدول تجاه العمليات السياسية واتخاذ سياسات تخريبية وخاطئة يمكنها في النهاية جر المنطقة كلها الى ورطة انعدام الامن والاستقرار.
وفي الختام قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: انه ومن اجل دعم الامن والاستقرار والوحدة في المنطقة، فمن الافضل له (ملك الاردن) ان يخصص بعض الوقت لدراسة منطق وتاريخ وجغرافيا المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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