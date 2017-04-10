ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بشدة الانفجارات الارهابية في الكنيستين المصريتين واعرب عن تعاطفه مع مصر حكومة وشعبا ومع ضحايا هذه الجريمة النكراء.

وكان قد سقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، الأحد، في يوم دام بمصر من جراء انفجارين إرهابيين استهدفا كنيسة مار جرجس في طنطا وكنيسة مار مرقس في الإسكندرية، وأعلن تنظيم داعش الارهابي تبنيه للعمليتين.

وذكرت مصادر أمنية أن انفجارا استهدف كنيسة مار مرقس بحي العطارين في الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما انهار منزل مجاور للكنيسة نتيجة الانفجار.

وقال مصدر أمني: إن انتحاريا فجر نفسه أمام الكنيسة المرقسية، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم ضابط شرطة وإصابة 33 آخرين.

وفيما أشار بيان لوزارة الداخلية، إلى أن ثلاثة ضباط وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية، وعدد من المواطنين قد استشهدوا نتيجة الانفجار في كنيسة الاسكندرية إضافةً إلى وقوع العديد من الإصابات.

وذكرت الكنيسة القبطية على صفحتها أن بابا الأقباط، تواضروس الثاني، كان موجودا خلال قداس أحد الشعانين (أحد السعف) صباحا في هذه الكنيسة، ولكن لم يعرف بعد أن كان غادر قبل الانفجار.

ووقع الانفجار بعد ساعات من مقتل 30 على الأقل وإصابة أكثر من 70، في انفجار داخل كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا عاصمة المحافظة الغربية.

وقال محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف: الانفجار وقع داخل الكنيسة أثناء الصلاة، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن الانفجار الإرهابي نجم عن عبوة شديدة الانفجار وضعت في الصف الأول داخل الكنيسة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين والضحايا للمستشفيات، فيما تمشط قوات الأمن المنطقة.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم على الفور انتقال خبراء المفرقعات والحماية المدنية وفرض طوق أمني بمحيط الكنيسة، مشيرا إلى قيام خبراء المفرقعات حاليا بتمشيط محيط الكنيسة للتأكد من عدم وجود أية عبوات متفجرة أخرى.

وفي السياق، أمر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بفتح مستشفيات الجيش لعلاج المصابين.

يأتي هذا الانفجار بالتزامن مع أعياد المسيحيين بأحد الشعانين (أحد السعف)، والتي فرضت السلطات بالتزامن معها إجراءات أمنية مشددة وخاصة في محيط الكنائس، ويأتي أيضا قبل 10 أيام من زيارة سيقوم بها بابا الفاتيكان لمصر في 28 و29 أبريل الجاري.

وفي الحادث الثاني، قتل 11 شخصاً بينهم ضابط شرطة، وأصيب 35 آخرين، في انفجار وقع في كنيسة بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، الأحد، حسبما أفاد التلفزيون المصري.

وكتبت قناة النيل للأخبار الرسمية في شريط الأخبار: انفجار بكنيسة مار مرقس بمحطة الرمل بالإسكندرية ووقوع مصابين، مشيرة إلى أن وراءه انتحاري.

وذكرت الكنيسة القبطية على صفحتها أن بابا الأقباط تواضروس الثاني، كان يحيي قداس أحد الشعانين صباحا في هذه الكنيسة.

وفي السياق استنكرت جامعة الدول العربية وعدة دول عربية الحادث الإرهابي الذي ضرب كنيسة مار جرجس في طنطا شمالي مصر.

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (بأشد العبارات)، الانفجار الإرهابي.

ودعا أبو الغيط إلى تعبئة المزيد من الجهود لمواجهة الخطر المتزايد للإرهاب وجرائمه، وتكثيف التعاون والتنسيق على المستويين العربي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة.

وأرسل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان.

وأكد الملك عبد الله وقوف الأردن وتضامنه مع الشقيقة مصر في جهودها في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، مؤكدا استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ووحدة المجتمع المصري، والذي يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.

كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجوم، وأكد بيان رسمي للسفارة البحرينية بالقاهرة تضامن المملكة مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ودعمها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات رادعة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية (وبأشد العبارات) الهجوم، معبرة عن مشاركة شعب وحكومة الشقيقة مصر مشاعر الألم والحزن بهذه الجريمة النكراء.

وقال بيان للخارجية العراقية: إن العراق إذ يعلن تضامنه الكامل مع مصر ووقوفه معها في ذات الخندق لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمنها الداخلي وسلامة مواطنيها، يكرر دعوته إلى المزيد من تنسيق الجهود الدولية والإقليمية للضرب بيد من حديد على كافة الأوكار والحواضن الفكرية للتنظيمات المتبنية لمنهج التطرف والتكفير، وقطع كافة مصادر دعمها وتمويلها ومنابر الإعلام المروجة لخطابها.

كما أدانت الخارجية التركية (بشدة) استهداف الكنيسة، وقدمت تعازيها لذوي الضحايا وللشعب المصري كافة، حسب بيان للوزارة.

وفي غضون ذلك أدان الأزهر الشريف، الأحد، التفجير الإرهابي الذي استهدف استهدف كنيسة مار جرجس.

وقال الأزهر في بيان: إن هؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة، عصم الله دماءهم من فوق 7 سماوات، وأن هذا الحادث الأليم تعرَّى عن كل معاني الإنسانية والحضارة.

كما أدان مفتي مصر شوقي علام بشدة العملية الإرهابية، وأكد في بيان رسمي أن وحدة الشعب المصري هي المستهدفة من هذه الأحداث الإرهابية، مما يتطلب تكاتف وتضافر كافة أفراد وفئات الشعب المصري لتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين ومن ورائهم من الداخل والخارج، في إطار محاولاتهم لنشر الفتن ومخططاتهم الاجرامية الخبيثة.

هذا واستشهد المقدم عماد الركايبي، المعين خدمة أمام كنيسة مارمرقس بالعطارين بالإسكندرية، إثر تصديه وطاقم الحراسة لإنتحاري حاول تفجير نفسه بالكنيسة ومنع كارثة من الحدوث.

الجدير بالذكر أن المقدم عماد الركايبي دفعة 2001 ومشهود له بحسن الخلق والكفاءة.





