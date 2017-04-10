وقال خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي صباح الاحد: إن الحكومة الاميركية هاجمت سوريا بذريعة استخدامها اسلحة كيمياوية وألحقت اضرارا بها، الا ان السؤال المطروح هو أي مرجع دولي حقق في هذا الادعاء؟ وهل يمكن انزال العقاب قبل التحقيق واصدار الحكم؟

واشار الى ان ايران تعرضت مرارا لهجمات بالاسلحة الكيمياوية من قبل نظام صدام خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988)، واضاف: انه خلال عمليات (بدر) و(الفاو) و(حلبجة) وسائر الحالات، زودت الحكومات الغربية صدام بالاسلحة (الكيمياوية) وهذه القوى الكبرى هي نفسها كانت تلتزم الصمت، وفي الحقيقة لم تكن القضية مرة أو مرتين، فصدام استخدم السلاح الكيمياوي مرارا ولم يتم اتخاذ أي اجراء من جانب القوى الغربية بل هي لم تتخذ حتى موقفا من ذلك.

وتساءل لاريجاني بشأن العدوان العسكري الاميركي على سوريا: هل يمكن التصديق بانكم قمتم بهذه الخطوة دفاعا عن حقوق الانسان أو القانون الدولي؟ لماذا لم تسمحوا بتشكيل لجنة تقصّي حقائق ومتابعة القضية؟ فالحكومة السورية حسب متابعاتنا لم تكن تمتلك غاز السارين، ولم يكن هنالك مبرر لتقوم بمثل هذه الخطوة في ظل النجاحات الحاصلة.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: إن الأساليب التي اتخذتها اميركا كانت تتم خلال اعوام ماضية ايضا وكانت نتيجتها هي الازمة الارهابية القائمة في المنطقة. فهل نجحت اميركا في ادعاء مكافحة الارهاب في افغانستان والتي ترافقت مع غارات جوية شديدة؟

واضاف: هل ان اميركا كانت ناجحة حينما طرحت مزاعم وجود اسلحة نووية في العراق وقصفت العراق بشدة دون استشارة مجلس الامن الدولي؟

وحول الهجوم الاميركي على سوريا، قال: إن السؤال الآخر هو أي قضية ستحل بتنفيذ هذا الهجوم؟ هل ان الحرب في سوريا ستنتهي ام سيتحقق طريق الحل السياسي؟ هذه في الحقيقة بداية وليست خاتمة، فنيران الازمة ستشتعل وتتوسع أكثر فأكثر وستطالكم تداعياتها.

وقال لاريجاني: إن بعض الدول العاجزة في المنطقة التي تقوم بمغامرات في سوريا منذ اعوام والتي اصبحت تهلل الان انما توجهكم نحو مستنقع سوريا وقد فضلت ان تتزين بمعداتكم للتغطية على عجزها.

واكد بان ايران تعارض أي استخدام للأسلحة الكيمياوية وهي اكثر معارضة للمزاعم الكاذبة في هذا المجال والتي تشكل ذريعة للقيام ببعض المغامرات وقال: اننا نعتقد بضرورة تشكيل فريق لتقصي الحقائق للكشف عن الجناة، وتحديد كيفية دخول مثل هذه الاسلحة الى سوريا وان تبين الى أي المجموعات تم تسليمها.

كما أصدر 228 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي بيانا استنكروا فيه بشدة الضربة الاميركية لسوريا، ووصفوها بأنها خطوة غير مشروعة من قبل اميركا لدعم الارهابيين وإيجاد مخرج لهروبهم من الهزيمة.

وجاء في البيان: أنه فيما تتلقى القوات الاجنبية يوما بعد يوم الهزائم المتتالية على يد الشعب السوري، فإن هذه الخطوة الاميركية غير المشروعة، تعد نوعا ما دعما للارهابيين ولإيجاد مخرج لهروبهم من الهزيمة ورفع معنوياتهم.

وجدد نواب مجلس الشورى الاسلامي استنكارهم للهجمات الصاروخية الاميركية على سوريا، وانتهاك سيادة هذا البلد المستقل، مطالبين الاوساط الدولية ان ترد على هذه الخطوة غير المشروعة.





