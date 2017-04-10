قالت السلطات السويدية يوم الأحد: إن الشرطة استجوبت سبعة أشخاص بشأن هجوم يعتقد أنه إرهابي نفذ عن طريق شاحنة مسروقة دهست حشدا من المارة في ستوكهولم مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

واعتقل رجل من أوزبكستان يبلغ من العمر 39 عاما في وقت سابق للاشتباه في أنه قاد الشاحنة يوم الجمعة. وكان الرجل معروفا لأجهزة الأمن السويدية لكن لم تكن له صلات واضحة بجماعات متشددة.

وأصيب 15 شخصا أيضا عندما اقتحمت الشاحنة شارعا تجاريا مزدحما قبل أن تصطدم بمتجر متعدد الطوابق وتشتعل فيها النيران.

وقال يوناس هيسينج قائد عمليات الشرطة الوطنية لمحطة (إس.في.تي) العامة "أحضرنا سبعة أشخاص للاستجواب نتيجة لتلك الأحداث" بعد عدة مداهمات لمساكن في أنحاء ستوكهولم مطلع الأسبوع.

وأحجم هيسينج عن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن المداهمات لكنه قال "الأدلة تبدو قوية جدا" على أن المعتقل الأوزبكي كان سائق الشاحنة المسروقة التي نفذ بها الهجوم.

وقال دان إلياسون قائد الشرطة الوطنية للصحفيين يوم السبت إن المعتقل الذي ألقي القبض عليه ليل الجمعة للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب تصرف بشكل منفرد فيما يبدو لكن الشرطة لا يمكنها استبعاد ضلوع آخرين.

وذكرت الشرطة أنها حددت هوية ثلاثة من القتلى الأربعة وقال وزير الخارجية البلجيكي في تغريدة إن هناك بلجيكيا بين القتلى.

وأحبطت الشرطة في النرويج المجاورة انفجارا محكما "لعبوة تشبه قنبلة" بوسط العاصمة أوسلو واحتجزت مشتبها به. وأصبحت الشرطة في المنطقة الإسكندنافية على أهبة الاستعداد بعد هجوم ستوكهولم.

واستخدمت شاحنات لتنفيذ هجومي نيس وبرلين العام الماضي. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجومين.

هذا وشارك آلاف السويديين في تجمع يوم الاحد للتعبير عن تلاحمهم في مواجهة الإرهاب، بعد يومين على الاعتداء الذي شهدته العاصمة ستوكهولم وما زال التحقيق فيه مستمرا.

وقام سكان العاصمة بتعبئة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لتنظيم "تظاهرة للحب" اعتبارا من الساعة 14,00 (12,00 ت غ) من الاحد بالقرب من موقع الهجوم الذي اسفر بعد ظهر الجمعة عن سقوط اربعة قتلى واوقف منفذه الاوزبكستاني البالغ من العمر 39 عاما.

وكشفت الشرطة السويدية السبت بعض التفاصيل عن منفذ هذا الهجوم الذي اعتقل مساء الجمعة واوقف قيد التحقيق. وقالت انه اوزبكستاني يبلغ من العمر 39 عاما كان معروفا من قبل الاستخبارات لوقائع لم يكشفها المحققون. لكن الشرطة لم تعلن اسمه.

وقال مدير الشرطة السويدية دان الياسون: لا شيء يدل على أننا أوقفنا الرجل الخطأ، بل بالعكس تأكدت شكوكنا، واضاف ان رجال الشرطة عثروا في الشاحنة على عبوة مشبوهة. وقال: لا يمكننا ان نقول في هذه المرحلة من التحقيق ما اذا كانت قنبلة او عبوة قابلة للاشتعال.

وكانت شاحنة مسروقة تستخدم لنقل الجعة اندفعت بسرعة كبيرة ودهست الذين كانوا في طريقها قرب متجر كبير في شارع دروتنينغ في العاصمة السويدية بعد ظهر الجمعة على مقربة من محطة مترو ستوكهولم الرئيسية، قبل أن تصطدم بواجهة المتجر وتتوقف.

وأصيب 15 شخصا في الهجوم، لا يزال عشرة منهم في المستشفى بينهم أربعة في حال خطرة بحسب السلطات الصحية، والهجوم هو الثالث من نوعه في أوروبا خلال اسبوعين، بعد اعتداء في لندن وآخر في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

*المشتبه به سبق أن رُفض طلب لجوئه

من ناحية أخرى قالت شرطة ستوكهولم: إن المشتبه بتنفيذ عملية الدهس وسط العاصمة مناصر للمنظمات الإرهابية ومنها داعش، مضيفة، أن طلب إقامته كان قد رٌفض.

وقد أكدت مصادر أمنية إن التحقيقات في العملية تجري على قدم وساق، مفيدة أنها استجوبت 500 شخص في القضية.

وكانت الشرطة اعتقلت مواطنا من أصل أوزبكي يبلغ من العمر 39 عاما، تشتبه في تنفيذه الهجوم، لكن لم تعرف بعد دوافع العملية، كما لم تتبن أي جهة المسؤولية عنها حتى الآن.

ويعد الحادث الثالث من نوعه في بلد أوروبي في خلال أسبوعين، بعد هجوم باستخدام سيارة وسكين في لندن، تبعه هجوم بالمتفجرات على قطار أنفاق في مدينة بطرسبورغ الروسية.