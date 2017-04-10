وقال المكتب الاعلامي للكرملين، في بيان، إن بوتين وروحاني شددا على عدم قبول الخطوات العدوانية الأمريكية ضد الدولة السورية ذات السيادة، والتي تخالف القوانين الدولية، كما إنهما دعيا إلى إجراء تحقيق نزيه وغير منحاز في جميع ملابسات استخدام السلاح الكيمياوي بمحافظة إدلب السورية يوم 4 من هذا الشهر.

وبحسب البيان فقد أكد رئيسا البلدين أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين موسكو وطهران لحل النزاع المسلح في سوريا بطرق سياسية دبلوماسية.

وأفاد الكرملين بأن المكالمة الهاتفية التي بادر إليها الجانب الإيراني، تناولت كذلك تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أثناء زيارة الرئيس حسن روحاني الرسمية إلى موسكو، أواخر مارس/آذار الماضي، مع التركيز على محاور التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

كما جاء في البيان أن الرئيسين أعربا عن استعدادهما لتعميق التعاون بين موسكو وطهران في هذا المجال، بهدف ضمان الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.