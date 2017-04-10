  • الإثنين ١٣ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190857 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: محليات  
وزير الصحة: تنفيذ 6500 مشروعا إعماريا في قطاع الصحة والعلاج في البلاد

وزير الصحة: تنفيذ 6500 مشروعا إعماريا في قطاع الصحة والعلاج في البلاد

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي حسن قاضي زاده هاشمي: انه منذ بداية عهد حكومة الرئيس روحاني ولحد الآن اضيفت اسرة جديدة للمستشفيات في البلاد تزيد على 10 اضعاف مقارنة بما اضيف في عهد الحكومات السابقة.

واضاف قاضي زاده هاشمي، في تصريح ادلى به على هامش تدشين مستشفى بهلول في مدينة كناباد بمحافظة خراسان الرضوية/ شمال شرق ايران/ التي تبلغ سعتها 320 سريرا، انه منذ بدء اعمال حكومة التدبير والامل (الرئيس روحاني) فانه قد قطع عهداً باضافة 21 الف سرير في المستشفيات في جميع ارجاء البلاد وقد زاد عدد ماتمت اضافته من الاسرة لحد الآن فيما كان معدل مايضاف من اسرة المستشفيات يبلغ 1800 الى 2000 سريرا سنويا في عهد الحكومات السابقة.
ولفت الى ان 6500 مشروعا اعماريا يتم تنفيذه حاليا في قطاع الصحة والعلاج في البلاد والذي سيتم انجاز 50 بالمئة منها وتدشينها لغاية نهاية عهد الحكومة الحالية.



 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0676 sec