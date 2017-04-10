واضاف قاضي زاده هاشمي، في تصريح ادلى به على هامش تدشين مستشفى بهلول في مدينة كناباد بمحافظة خراسان الرضوية/ شمال شرق ايران/ التي تبلغ سعتها 320 سريرا، انه منذ بدء اعمال حكومة التدبير والامل (الرئيس روحاني) فانه قد قطع عهداً باضافة 21 الف سرير في المستشفيات في جميع ارجاء البلاد وقد زاد عدد ماتمت اضافته من الاسرة لحد الآن فيما كان معدل مايضاف من اسرة المستشفيات يبلغ 1800 الى 2000 سريرا سنويا في عهد الحكومات السابقة.

ولفت الى ان 6500 مشروعا اعماريا يتم تنفيذه حاليا في قطاع الصحة والعلاج في البلاد والذي سيتم انجاز 50 بالمئة منها وتدشينها لغاية نهاية عهد الحكومة الحالية.







