ندد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي بالهجوم الاميركي على سوريا ووصفه بانه يأتي للتعويض عن خسائر الارهابيين الذين ذاقوا مرارة الهزيمة والفرار في سوريا والعراق.

وقال رضائي، في تصريح متلفز بث مساء السبت على القناة الايرانية الثالثة، ان الاميركيين قاموا بهجومهم على سوريا فيما يعيش الارهابيون ذروة الهزيمة ويفرون بمختلف الجبهات حيث طردوا من الموصل في العراق تقريبا كما انهم طردوا من حلب قبل اشهر.

واضاف، ان آمال الاميركيين والاوروبيين والآخرين في صنع منطقة جغرافية خاصة في العراق وسوريا لهم والتحكم عبرها بمستقبل هذين البلدين، قد تبخرت وتحولت الى سراب وان الازمة المختلقة تؤول الى الزوال.

وتابع: انه لذلك ومن اجل حيازة آلية مؤثرة في مستقبل العراق وسوريا والمنطقة برمتها حاول الاميركيون تغيير ميزان القوى لصالحهم، حيث ان تدخلهم المباشر والسافر لاول مرة بعد 6 اعوام على الازمة السورية، يعد بداية لتطورات جديدة ستتبلور خلال الاشهر المقبلة.

واشار الى 6 اعوام من الازمة في سوريا والانفجار الكيميائي الاخير في هذا البلد، معتبرا ان هذا العمل إما ان يكون من فعل الاميركيين انفسهم او الارهابيين.

ونوه الى ادعاءات توجيه اصابع الاتهام الى الحكومة السورية حول هذا الموضوع، مؤكدا ان هذه المحاولات لااساس لها لان هذه الحكومة تسعى لاعادة الاستقرار الى البلاد، لذلك فمن غير المعقول ان تقوم سوريا بمثل هذا العمل.

واشار الى ان هناك احتمال آخر يتمثل بان السعودية والكيان الاسرائيلي او بلد آخر قام بهذا العمل عبر الارهابيين من اجل ادخال اميركا الى ساحة الصراع في سوريا، كما ان من المحتمل ان اميركا ذاتها هي التي قامت بهذا العمل.

واضاف، انه لو كان ترامب يعلم انه سيسمع بالرد فور شن الهجوم فانه بالتأكيد كان سيحجم عن القيام بمثل هذا العمل الا انه اراد ان يعكس عن نفسه صورة البطل.

وعدّ الهجوم بانه لايشكل حربا بل اراد ترامب ان يقوم بعمل اعلامي - فني - سياسي عبر اطلاق الصواريخ لترك التأثير على الرأي العام.







