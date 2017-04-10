وتتألف المجموعة البحرية الايرانية من البارجة تنب والمدمرة نقدي ويتولي قيادتها الادميرال باقري.

وكان في استقبالها في ميناء كراتشي عدد من كبار قادة القوة البحرية الباكستانية، فضلا عن الدبلوماسيين الايرانيين المقيمين في كراتشي.

ومن المقرر ان تقوم هذه المجموعة البحرية باجراء تمرين مشترك مع وحدات من القوة البحرية الباكستانية ومن ثم تغادر ميناء كراتشي.

وتهدف زيارة هذه المجموعة البحرية الايرانية لميناء كراتشي، الى تعزيز العلاقات الطيبة والودية بين البلدين الجارين وتطوير التعاون في مجال القوات البحرية وتعزيز الامن في مياه المنطقة.

علما بان هذه الزيارة التي تقوم بها المجموعة البحرية الايرانية تاتي بعد اقل من شهر على زيارة قامت بها مجموعة تابعة للقوة البحرية الباكستانية الى بندرعباس جنوب ايران.



