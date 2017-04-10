  • الإثنين ١٣ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190854 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 17:59 الاقسام: محليات  
مجموعة بحرية ايرانية ترسو في ميناء كراتشي

مجموعة بحرية ايرانية ترسو في ميناء كراتشي

رست مجموعة بحرية تابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في ميناء كراتشي، حاملة رسالة الصداقة وحسن النوايا.

وتتألف المجموعة البحرية الايرانية من البارجة تنب والمدمرة نقدي ويتولي قيادتها الادميرال باقري.
وكان في استقبالها في ميناء كراتشي عدد من كبار قادة القوة البحرية الباكستانية، فضلا عن الدبلوماسيين الايرانيين المقيمين في كراتشي.
ومن المقرر ان تقوم هذه المجموعة البحرية باجراء تمرين مشترك مع وحدات من القوة البحرية الباكستانية ومن ثم تغادر ميناء كراتشي.
وتهدف زيارة هذه المجموعة البحرية الايرانية لميناء كراتشي، الى تعزيز العلاقات الطيبة والودية بين البلدين الجارين وتطوير التعاون في مجال القوات البحرية وتعزيز الامن في مياه المنطقة.
علما بان هذه الزيارة التي تقوم بها المجموعة البحرية الايرانية تاتي بعد اقل من شهر على زيارة قامت بها مجموعة تابعة للقوة البحرية الباكستانية الى بندرعباس جنوب ايران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1133 sec