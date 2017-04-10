وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن أملهما بتعزيز العلاقات الثنائية على المستوى الثقافي فيما أشارت رئيسة مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية زهراء أحمدي بور الى التعاون الذي تجريه المؤسسة مع مختلف الدول في مجال البحث والترميم والنشاطات المشتركة في مجال المتاحف وغيرها مشيرة الى أن قسما من النشاطات يشمل الورش التدريبية والقسم الأخر يشمل النشاطات العملية.

كما أشارت الى تعاون المؤسسة مع الدول الأخري في مجال السياحة وتعزيز التبادل السياحي لافتاً الى المعارض الدولية المختلفة التي أقامتها إيران وشارك فيها العديد من الدول.

من جانبه أشاد وزير الثقافة السلوفاكي مارك مدريك بالجهود التي تبذلها مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية في المجالات المختلفة معتبراً إن الزيارات المختلفة التي تقوم بها الوفود السلوفاكية الى إيران دليل على الرغبة الكبيرة لسلوفاكيا في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولفت الى إن بإمكان إيران وسلوفاكيا تحقيق نتائج مهمة في المجال الثقافي داعياً الى تطوير العلاقات بين البلدين في هذا المجال.



* العام الجاري عام تنمية السياحة البحرية

من جانب آخر اكدت رئيسة منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية زهراء احمدي بور بان تنمية السياحة البحرية ستكون احد البرامج الاساسية للمنظمة في العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).

وخلال اجتماع عقد بحضور مدراء من المناطق الحرة والمدراء العامين للتراث الثقافي في محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزكان وسيستان وبلوجستان، اكدت احمدي بور عزم الحكومة على تنمية السياحة البحرية وقالت، ان السياحة البحرية طاقة كامنة ونعمة الهية ينبغي الاستفادة منها بصورة جيدة.

واضافت، انه في ضوء وجود سفينة كروز السياحية في جزيرة كيش (جنوب) فبالامكان اقامة رحلات سياحية بحرية الى مختلف المناطق.

وقالت رئيسة منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة، انه لو كان من المقرر ان تجري التنمية عبر السياحة فلا بد من اعداد وتنفيذ برامج جديدة وفي هذا الاطار يمكن الاستفادة من خبرات ونماذج دولية.

وتابعت احمدي بور، ان تنظيم رحلات سياحية يمكن ان يساعد في المزيد من تعرف السياح المحليين والاجانب على نقاط الجذب السياحي والمعالم التاريخية والاثرية في محافظات البلاد الجنوبية وتنمية السياحة البحرية.



