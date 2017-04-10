قال مسؤول أمريكي لرويترز يوم السبت إن مجموعة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية ستتجه صوب غرب المحيط الهادي قرب شبه الجزيرة الكورية.

تأتي الخطوة مع تزايد المخاوف من برنامج كوريا الشمالية للأسلحة. وفي وقت سابق هذا الشهر أجرت كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ سكود يعمل بالوقود السائل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن مجموعة كارل فينسون الهجومية التي تضم حاملة طائرات ستشق طريقها من سنغافورة صوب شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف المسؤول "نشعر أن الوجود المتزايد ضروري" مشيرا إلى سلوك كوريا الشمالية المثير للقلق.

وفي بيان صدر في وقت متأخر يوم السبت قال الأسطول الثالث الأمريكي إن المجموعة الهجومية تلقت توجيها للإبحار شمالا لكنه لم يحدد وجهتها.

وأضاف أن السفن الحربية ستعمل في غرب المحيط الهادي بدلا من القيام بزيارات مزمعة إلى استراليا.

وهذا العام أشار مسؤولون كوريون شماليون بينهم الزعيم كيم جونج أون إلى اختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات أو ما يشبه ذلك ربما يوم 15 أبريل نيسان وهو يوم ميلاد الرئيس المؤسس لكوريا الشمالية ويتم الاحتفال به سنويا.

وفي وقت سابق اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في فلوريدا وضغط ترامب على نظيره الصيني للقيام بالمزيد من أجل كبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

روسيا تحذر من ردة فعل بيونغ يانغ على إرسال السفن الهجومية الأمريكية

من جهته نبّه رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور أوزروف، إلى أن إرسال البحرية الأمريكية مجموعة سفن هجومية باتجاه كوريا الشمالية قد يدفع بيونغ يانغ إلى ردة فعل غير مدروسة.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن أوزروف، قوله إن "تحرك السفن الأمريكية قد يدفع قيادة كوريا الشمالية إلى القيام بتحرك إذا رأت بيونغ يانغ في ذلك تهديدا لأمنها".

وأوضح المسؤول الروسي أن السفن الحربية الأمريكية يمكنها أن تتواجد في أي نقطة من المياه الدولية في المحيط، إذا لم تنتهك الاتفاقات الدولية، مضيفا أن "وجود سفن حربية أمريكية على السواحل الكورية سيكون غير مجد بتاتا، بالنظر إلى مسار المحادثات مع بيونغ يانغ ".

جاء ذلك تعليقا على إرسال البحرية الأمريكية مجموعة سفن هجومية، من ضمنها حاملة طائرات باتجاه الجزء الغربي من المحيط الهادي، وذلك بهدف تعزيز حضورها قرب شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية، في وقت سابق عن مصادر خاصة بها، أن من بين الخيارات المطروحة في الإدارة الأمريكية، إمكانية نشر جزء من الترسانة النووية الأمريكية في أراضي كوريا الجنوبية، واغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

*الجيش الكوري الجنوبي يعزّز دفاعاته

الى ذلك أعلن الجيش الكوري الجنوبي، يوم الأحد، اعتزامه نشر طائرات بدون طيار للدفاع عن القواعد الجوية الرئيسية.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن القوات الجوية كلفت مؤخرا مشروعا بحثيا لاستخدام الطائرات بدون طيار للقيام بعمليات فوق القواعد الجوية.

ويهدف المشروع إلى زيادة تعزيز الرصد حول القواعد الجوية من خلال نشر الطائرات بدون طيار في المنشآت الرئيسية التابعة للقوات الجوية.

يذكر أن القواعد الجوية تتطلب قدرات المراقبة ذات الكفاءة العالية إذ أنها تكون ضمن الأهداف الأولية لهجمات العدو.

وأضافت القوات الجوية أنها تستخدم الدوائر التلفزيونية المغلقة وأصول المراقبة الأخرى حاليا، غير أنه من الضروري تعزيز المراقبة لاكتشاف وتتبع تسلل العدو بشكل أكثر دقة وأسرع وتيرة.