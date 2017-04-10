من المقرّر أن تفتتح وزارة الداخلية الإيرانية أبوابها في 11 أبريل الجاري لتسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في 19 مايو/أيّار القادم.

لوحة الانتخابات تقترب نحو الاكتمال مع ظهور مرشحي التيارات الإيرانيّة،المعركة الديمقراطيّة في البلاد والتي باتت قريبة جدّاً، دخلت مرحلة الحسم الأوّلي، لتُحسم الأسماء بعد مراجعتها من قبل مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة تحكيم في إيران والجهة المخوّلة بتقييم المرشحين وإعلان رأيه بشأن أهليتهم للترشح.

الانتخابات الإيرانيّة المقبلة، تعدّ نسبة المشاركة فيها من الأعلى في العالم حيث بلغت حوالي 85 بالمئة في العالم 2009 مقابل72.7 في العام 2013.



* الإصلاحيين والمبدئيين

تحمل الانتخابات الحاليّة أبعاداً مختلفة عن جولات أخرى سابقة، لاسيّما مع احتدام المنافسة الديمقراطيّة بين الإصلاحيين والمبدئيين في ظل انقسام كلا الجبهتين وعدم التوصّل الى مرشّح وحيد لكل جبهة حتّى الساعة.

الجبهة المبدئية تخوض هذه الانتخابات بوضع أفضل مما حصل في العام 2013 عندما ترشّح 4 من الجبهة نفسها أمام الرئيس روحاني الذي بقي وحيداً من الجبهة الإصلاحيّة بعد انسحاب محمّد رضا عارف لصالحه. فرغم طرح جبهة خماسيّة من الجبهة الشعبية للقوي الثورية (تُختصر بـجمنا) إلا أنّه تمّ التوافق على أن تخوض الجبهة المبدئية الانتخابات بمرشّح وحيد من هؤلاء الخمسة، وهو الذي يحصل على نسبة أصوات أعلى داخل الجبهة.

في المقابل، تخوض الجبهة الإصلاحيّة، أو المعتدلة هذه الانتخابات وأبرز مرشحيها الرئيس روحاني.

أسماء عدّة أعلنت نيّتها الترشّح للانتخابات فور فتح أبواب وزارة الداخليّة، في حين أن بعض الأسماء لا تزال ضبابيّة لناحية ترشّحها، ومن ضمن هذه الأسماء:

* حسن روحاني (معتدل ومقرب من الإصلاحيين ومرشّحهم): الرئيس الحالي والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأكثر من 16 عاماً، ومفاوض نووي سابق ومقرب من الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني. نجح في الفوز بانتخابات العام 2013 من الدورة الأولى بعد فوز بنسبة فاقت الـ50%.

* إبراهيم رئيسي (مرشّح مبدئي): حصد السيد إبراهيم رئيسي المرتبة الأولى في الجبهة الخماسيّة بـ2147 من أصل2333، ليكون مرشّحهم الأبرز. رئيسي الذي يتولّي حالياً الإشراف على الروضة الرضويّة( اسم يطلق على ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (ع))، وضع حداً للتكهنات حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيراني بإعلانه رسمياً، الدخول الى المعركة الانتخابية، وذلك بالتزامن من إعلان لجنة مراقبة الانتخابات الموافقة على استقالة إبراهيم رئيسي، تمهيداً لإعلان ترشحه للانتخابات. يعدّ رئيسي الأوفر حظاً في الترشّح عن الجبهة المبدئية، وأقوى المنافسين للرئيس روحاني.

* زاكاني (مرشّح مبدئي): حلّ عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان النائب علي رضا زاكاني وصيفاً في الجبهة الخماسيّة للمبدئيين بحصوله على 1546 صوت. نائب سابق عن أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي خلال ثلاث دورات (السابعة والثامنة والتاسعة)، إلا أنّه فشل في الفوز بمعد طهران خلال الانتخابات النيابيّة الأخيرة. ترشّح زاكاني للانتخابات في العام 2013 إلا أنّه لم يحرز الأهليّة من قبل مجلس صيانة الدستور.

* مهرداد بذرباش (مرشّح مبدئي): أصغر المرشّحين سنّاً (مواليد العام 1980) نائب سابق في مجلس الشورى الإسلامي وصاحب امتياز صحيفة وطن امروز. لم يمنعه صغره من تقلّد مناصب عدّة من بينها، رئيس المنظمة الوطنية للشباب، مدير شركتي سايبا وبارس خودرو للسيارات في إيران، إضافةً الى عدّة مناصب أخرى. حلّ ثالثاً في الجبهة الخماسيّة للمبدئيين بحصوله علي 1404 صوت.

* محمد باقر قاليباف (مرشح مبدئي): رئيس بلدية طهران، ويتمتع بشعبية كبيرة في العاصمة الإيرانية بسبب ما يصفه مراقبون بإنجازاته على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والعمراني فيها وقد يكون منافسا جديا على بطاقة المبدئيين في السباق الانتخابي. قالبياق قد أعلن قبل أيّام أنّه ليس له نيّة جديّة للترشح، إلا أنّه قد حصل على المرتبة الرابعة (1373) من نسبة الأصوات في الجلسة الثانية لـالجبهة الشعبية للقوى الثورية.

* بروزير فتاح (مرشح مبدئي): سياسي إيراني ووزير الطاقة في الحكومة التاسعة، والرئيس الحالي لهيئة الإمام الخميني للإمداد، أحد أعضاء الجبهة الخماسيّة لـجمنا. حل في المرتبة الاخيرة للجبهة المبدئية بحصوله على 994 صوت. تبدو فرصه ضعيفة في الترشّح النهائي عن الجبهة المبدئية.

*سعيد جليلي (مرشّح مبدئي): أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق في إيران، ومرشّح الرئاسة في العام 2013، إلا أنّه حل في المرتبة الثالثة إثر حصوله على 11.36 بالمئة من الأصوات الانتخابيّة. أعلن جليلي قبل أيّام خروجه من الجبهة الشعبية للقوى الثورية، ليكون بذلك أحد المبدئيين الذي سيترشّح بصورة مستقلّة.

* حميد بقائي (مرشّح مستقل): أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد دعمه لمعاون التنفيذي حميد بقائي في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة، رغم أنّه قد أعلن في وقت سابق أنّه لن يدعم أحد خلال الانتخابات، ولن يترشّح عملاً بالنصيحة التي وجّهها إليه قائد الثورة الإسلاميّة.

* مرشحّين إصلاحيين: في الجبهة الإصلاحيّة هناك أصوات عدّة أعلنت نيّتها الأوليّة الترشّح قبيل الانتخابات من ضمنهم الشيخ محمد زارع فومني، الأمين العالم لحزب مردمي اصلاحات(الإصلاح الشعبي)، النائب مصطفى كواكبيان الأمين العام لحزب مردم سالاي(الديمقراطيّة الشعبيّة) والذي لم يحرز أهليّة الترشّح للانتخابات الرئاسيّة في العام 2013. مسعود بزشكيان النائب الأوّل لرئيس مجلس الشوري الإسلامي ووزير الصحّة الإيرانية بين عامي 2001 و2005. علي مطهّري، نجل أحد أبرز أعمدة الثورّة الشهيد مرتضي مطهّري، نائب أهالي طهران في مجلس الشوري والنائب الثاني لرئيس المجلس.

تبقى الأنظار شاخصة نحو لجنة صيانة الدستور التي ستقرّر أهليّة المرشّحين النهائيّة في ظل اعتقاد الكثيرين أن المواجهة ستنحصر فعلياً بين الرئيس الحالي الشيخ حسن روحاني، ومرشّح المبدئيين السيد إبراهيم رئيسي.



* رئيسي يعلن ترشحه

أصدر آية الله سيد ابراهيم رئيسي سادن الروضة الرضوية بيانا أعلن فيه دخوله المنافسات الانتخابية للرئاسة الايرانية المقبلة.

وقال رئيسي في بيانه أنه على علم تام بقضايا البلاد ومشاكل الشعب الايراني وذلك من خلال تجربته الادارية التي تمتد الى اكثر من عقدين وكذلك من خلال معالجة الفساد ومواضع النقص في الاجهزة التنفيذية المختلفة وأكد إيمانه بإمكانية تغيير هذا الحال بعون الله لإعادة النشاط والازدهار الى الشعب الايراني.



* لجنة الانتخابات: ابلاغ الاطلس الامني للانتخابات المقبلة

قال رئيس لجنة الامن في لجنة الانتخابات الايرانية حسين ذوالفقاري انه قد تم ابلاغ الاطلس الامني للانتخابات المقبلة لجميع محافظات البلاد.

وفي تصريح ادلى به حسين ذوالفقاري، على هامش اجتماع رؤساء اللجنة الانتخابية في محافظات البلاد، اوضح، انه في هذا الاطلس الامني تم التخطيط والاعداد لاتخاذ اجراءات تتناسب مع التهديدات الامنية في المناطق المختلفة من محافظات البلاد التي عانت من مشاكل امنية في الانتخابات الرئاسية والبلدية السابقة.



