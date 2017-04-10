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رقم الخبر: 190847 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: محليات  
آية الله رئيسي يترشح للانتخابات الرئاسية

آية الله رئيسي يترشح للانتخابات الرئاسية

اعلن آية الله سيد إبراهيم رئيسي اليوم الاحد عن ترشحه للدورة الثانية عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وعبر آية الله رئيسي في بيان اصدره اليوم الاحد عن ثقته بحل المشاكل الراهنة في البلاد علي ضوء تجاربه في الإدارة واطلاعه الكامل على مسار عمل المراكز الوطنية المختلفة.
وقال انه سيتنافس مع سائر المرشحين من خلال مراعاة القانون ومبدأ الأخلاق.
وولد سيد إبراهيم رئيسي عام 1960م في مشهد ودرس في الحوزة العلمية ويحمل شهادة الدكتوراه في الفقه والقانون من جامعة الشهيد مطهري.
ومنذ العام الماضي وبعد وفاة آية الله واعظ طبسي، يتولّى رئيسي سدانة 'الروضة الرضويّة'فيما تولى سابقا رئاسة مجلس الإشراف على هيئة الإذاعة والتلفزيون الى جانب كونه مدع عام .
رئيسي عضو في المجلس المركزي لجمعية علماء الدين المجاهدين وعضو في الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة.
و أعلنت 'الجبهة الشعبية للقوى الثورية' (جمنا) الخميس الماضي عن أسماء خمسة من مرشحيها و حجة الإسلام رئيسي على رأس هذا الفهرس.
وستجري الدوره الثانية عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية بالتزامن مع انتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية بدورتها الخامسه وايضا الانتخابات التكميلية الاولى للدورة العاشره لمجلس الشورى الاسلامي في 19 ايار/مايو 2017 .


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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