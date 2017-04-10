وأكد ريكس تيلرسون، السبت، أن بلاده لا تخشى من رد انتقامي روسي، بعد الضربة الأمريكية على القاعدة السورية، التي انطلقت منها الطائرات السورية التي شنت الهجوم على خان شيخون.



وقال تيرلسرون عبر برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" التلفزيونية، بحسب مقتطفات من المقابلة نشرت، السبت: الروس لم يكونوا مستهدفين بتلك الضربة. كان الأمر يتعلق بضربة دقيقة جدا، ومتناسبة تماما ومقصودة جدا، ردا على هجوم كيماوي. وروسيا لم تكن مستهدفة يوما.



والثلاثاء الماضي أدى هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون في إدلب إلى مقتل 87 مدنيا بحسب مازعمته وسائل اعلام، واتهمت معظم الدول، في مقدمها واشنطن، الحكومة السورية بتنفيذ الهجوم في حين نفى الجيش السوري ذلك مؤكدا أن قواته لاتمتلك أية أسلحة من هذا النوع.



وفي سياق آخر، تذرع تيلرسون: إن الأولوية الأولى للولايات المتحدة في سوريا هي هزيمة تنظيم داعش، حتى قبل أن يتحقق الاستقرار في البلاد.



وأضاف أن التغلّب على تنظيم داعش واستئصال "الخلافة"، التي أعلنها، سيقضيان على تهديد لا يستهدف الولايات المتحدة فحسب بل يستهدف الاستقرار في المنطقة بكاملها.



وتابع: بمجرد الحد من تهديد تنظيم داعش أو القضاء عليه، أظن أنه يمكننا وقتها تحويل اهتمامنا في شكل مباشر نحو تحقيق الاستقرار في سوريا.



وأردف: نأمل أن نتمكن من منع استمرار الحرب الأهلية في البلاد، وأن نستطيع جعل الأطراف يجلسون إلى الطاولة لبدء عملية المناقشات السياسية.



وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن مناقشات كهذه ستتطلب مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه.



وقال: نأمل أن تختار روسيا تأدية دور بنّاء من خلال دعم وقف إطلاق النار، عبر مفاوضاتها في أستانة، ولكن أيضا في جنيف في إطار المفاوضات التي تتم برعاية الأمم المتحدة.



وأوضح الوزير الأمريكي: إذا تمكنا من تحقيق عمليات لوقف إطلاق النار .. نأمل أنه ستكون لدينا الشروط اللازمة لبدء حوار سياسي مفيد.



