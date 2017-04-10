أعلنت منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة (فاو) انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في العالم بنسبة 8ر2% على أساس شهري، في مارس/ آذار الماضي، بفضل تراجع أسعار السكر والزيوت النباتية.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها: ان أسعار السلع الغذائية العالمية التي رصدتها (فاو) انخفضت في مارس بفضل وفرة المحاصيل وتوقعات باستمرار وفرتها بشكل كبير. وأضاف التقرير: ان مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء انخفض بنسبة 8ر2% الشهر الماضي عن مستواه المسجل في فبراير/ شباط السابق عليه، لكنه ما يزال مرتفعاً بنسبة 4ر13% مقارنة بمستواه في السنة الماضية.

ويستخدم مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية الأساسية، وتضم (الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية والسكر). ولفتت (فاو) إلى تراجع جميع مؤشرات السلع الأساسية المستخدمة لاحتساب مؤشر أسعار الغذاء في مارس/ آذار، باستثناء اللحوم.

وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار السكر بنسبة 9ر10% عن مستواه في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 2016. وتراجع مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية والخضروات بواقع 2ر6% و8ر1% على التوالي في نفس الشهر مقارنة بمستواهما في فبراير. فيما ارتفع مؤشر (فاو) لأسعار اللحوم بنسبة 7ر0% الشهر الماضي مقارنة بمستواه في فبراير، وبنسبة 12% عن مستواه في مارس 2016.

وبالنسبة لمنتجات الألبان والحبوب، فقد شهدت أسعارهما انخفاضاً بنسبة 3ر2% و8ر1% على التوالي في الشهر الماضي على أساس شهري.