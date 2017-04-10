أعلن المدير التنفيذي لشركة (متن) للهندسة والتطوير النفطي، أن إنتاج 6 حقول نفطية في منطقة غرب كارون (الواقعة جنوب غرب ايران)، ستبلغ 500 ألف برميل يومياً حتى 21 يونيو/ حزيران 2017.

وأوضح نورالدين شهنازي زادة، اليوم الأحد، أن الزيادة ستشمل إنتاج حقول (آزادكان شمالي وجنوبي) و(ياران شمالي وجنوبي) و(يادآوران) و(دارخوين). وبيّن بأن تنفيذ مشروع الاستخراج المبكر في حقل آزادكان جنوبي سيرفع الطاقة الى 100 ألف برميل يومياً حتى 21 يونيو/ حزيران المقبل. وأضاف: ان طاقة الاستخراج ستبلغ 10 ألف برميل يومياً في حقل ياران الجنوبي، ومع إحتساب إنتاج 75 ألف برميل نفط في حقل آزادكان الشمالي و110 آلاف برميل في حقل يادآوران و30 ألف برميل في حقل ياران الشمالي ونحو 160 ألف برميل في حقل دارخوين، فان طاقة حقول الستة ستصل إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.

ولفت شهنازي زادة الى أن حجم الإنتاج النهائي المستهدف من حقول غرب كارون يتمثل بـ 2ر1 مليون برميل يومياً.