وأوضح قاليباف أصل، في مؤتمر عقد يوم السبت في طهران تحت عنوان (فرص التمويل الدولي وقيود طرح السندات وأسهم الشركات الايرانية في الأسواق الدولية)، بأنه تم إصدار 800 كود للمستثمرين الأجانب، 140 منها تخص الشخصيات الاعتبارية وصناديق الاستثمار الأجنبية، وقد تم تفعيل 3 كودات منها في سوق رأس المال عقب سريان الاتفاق النووي (يناير/ كانون الثاني 2016).

من جهة ثانية، أكد قاليباف أصل أن بورصة طهران عقدت بعد الاتفاق المذكور مذكرات تعاون مع 12 بورصة أجنبية لإتاحة إمكانية حضور المؤسسات الاقتصادية عبرها في الأسواق العالمية، كما أنها نظمت إجتماعاً مشتركاً مع بورصة اسطنبول من أجل التعاون الثنائي والتواصل بين البورصتين. وأضاف: بالوقت الراهن ثمة شركة وسيطة بين بورصة طهران واسطنبول تنشط بمجال إكتتاب أسهم الشركات المدرجة في البورصتين، حيث هذه الخطوة من شأنها ايجاد فرص جيدة لتمويل المؤسسات الاقتصادية.