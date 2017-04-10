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رقم الخبر: 190842 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 16:43 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني يدعو لتسهيل تواجد البنوك الإيرانية في ماليزيا
على ضوء إقرار مسودة وثيقة التعاون بين بنوك البلدين

المركزي الإيراني يدعو لتسهيل تواجد البنوك الإيرانية في ماليزيا

أكد وكيل محافظ البنك المركزي الايراني أكبر كميجاني، خلال اللقاء مع مساعد رئيس البنك المركزي الماليزي، أكد على ضرورة التسريع في تلبية مطالب المصارف الايرانية بهدف تعزيز تواجد هذه البنوك في ماليزيا.

وأشار كميجاني، خلال اللقاء، الى توفر الطاقات الاقتصادية والتجارية لدى البلدين لما يتيح تعزيز العلاقات الثنائية، لافتاً الى أن إحدى أهم الآليات التي تؤدي الى تيسير هذه الأهداف تكمن في إقامة العلاقات المصرفية بين طهران وكوالالامبور.

ونوه وكيل محافظ البنك المركزي الايراني الى إقرار مسودة الوثيقة التي تنص على التعاون المصرفي بين البنك المركزي الايراني ونظيره الماليزي، مضيفاً: ان هذه المذكرة ستشهد في المستقبل القريب توقيع محافظ البنك الايراني ونظيره الماليزي.

بدوره، أكد مساعد رئيس البنك المركزي الماليزي ترحيب بلاده بتطوير التعاون المصرفي بين البنوك الايرانية والماليزية، وقال: انه عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين ستتوفر الظروف قطعاً لتواجد المصارف الايرانية في ماليزيا.

وجاء اللقاء بين وكيل محافظ البنك المركزي الايراني مع مساعد رئيس البنك المركزي الماليزي، جاء على هامش الاجتماع السنوي للجنة العليا والجمعية العمومية لمجلس الخدمات الاسلامية (اي.اف.اس.بي) في هذا البلد.

 
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