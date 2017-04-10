تنظم طهران المعرض الدولي الخامس للنقل السككي والصناعات والمعدات والخدمات المتعلقة به خلال الفترة من 15 لغاية 18 مايو المقبل، بالتعاون وزارة الطرق وبناء المدن، ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ومؤسسة سكك الحديد الايرانية.

وتشارك في هذا المعرض شركات ايرانية ودولية متخصصة في قطاع الشحن والنقل والصناعات السككية من عدة دول من بينها روسيا وألمانيا والصين وإسبانيا وتركيا وجمهورية التشيك والهند وسلوفاكيا.

ويهدف المعرض الدولي السككي الخامس الى الدعوة لصناعة المعدات التي تحتاجها شركات سكك الحديد وقطارات الأنفاق (المترو) وشركات الشحن والنقل السككي، وعقد جلسات مع مدراء ومسؤولي صناعة سكك الحديد في البلاد والتعرف على آخر الابتكارات في مجال الشحن والنقل السككي والصناعات المتعلقة، والمشاركة في استقطاب الاستثمارات.