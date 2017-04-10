حصلت شركة (بي.بي) البريطانية على موافقة من الولايات المتحدة للتعاون مع إيران في تشغيل حقل غازي مشترك مع إيران في بحر الشمال.

وأعلنت الشركة، اليوم الأحد، أنها وبالتعاون مع الشركة الوطنية للنفط الإيراني أحرزت خلال العام الماضي رخصة من وزارة الخزانة الأمريكية للتعاون مع إيران في إنتاج الغاز من الحقل الغازي (روم) المملوك للشركتين في بحر الشمال.

وجمدت عملية إنتاج الغاز في الحقل الغازي الضخم الذي تشترك في ملكيته الشركتان الإيرانية والبريطانية في عام ٢٠١٠ بسبب العقوبات. وقامت بريطانيا بإقامة آليات تحتفظ بموجبها جميع الإيرادات المتعلقة بإيران في حساب حتى إلغاء الحظر ومع رفع العقوبات في يناير 2016 تم إيقاف الآلية المذكورة.

وأعلنت الشركة، في تقريرها السنوي لعام 2016، ان إيران استعادت حالياً إدارة حصتها في حقل (روم). و حصلت شركة (بي.بي) منذ ٢٩ سبتمبر 2016 رخصة من مكتب رقابة الأموال الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لاستمرار نشاطاتها في الحقل المذكور.

هذا وقد شكلت الشركة لجنة لدراسة أرضيات التعاون مع إيران. كما قالت، في تقريرها، إنها اشترت شحنة مكثفات من شركة النفط الوطنية الإيرانية العام الماضي إثر رفع الحظر الدولي عن طهران في يناير.

وكان تحميل شحنة (بي.بي) من المكثفات في إيران يوم 23 ديسمبر والتسليم بمصفاة الشركة في روتردام يوم 15 يناير 2017.