قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري، خلال استقباله مساء السبت، مساعد رئيس الوزراء المجري جوليت شمين: ان التعاون مع دول الاتحاد الاوروبي وخاصة المجر يحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وان العلاقات العريقة بين طهران وبودابست تزيد من ضرورة التعاون بين البلدين.

وأبدى النائب الأول لرئيس الجمهورية رغبة ايران في تنمية علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي لاسيما المجر على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية، مضيفاً: من المؤسف أن إجراءات الحظر الجائرة ضد ايران أدت الى تقليص علاقاتنا مع دول لدينا معها علاقات عريقة. وأضاف: بعد تنفيذ الاتفاق النووي، كان من الضروري إيجاد إرادة سياسية لتطوير العلاقات بين ايران والمجر، حيث توفرت هذه الإرادة لدى مسؤولي البلدين مع الزيارة التي قام بها رئيس وزراء المجر الى طهران.

وأشار جهانغيري الى التوقيع على عدة اتفاقيات جيدة خلال زيارة رئيس وزراء المجر الى طهران، معرباً عن أمله في عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وتذليل العقبات أمام توسيع العلاقات الثنائية. ولفت النائب الأول لرئيس الجمهورية الى استعداد ايران للتعاون مع المجر في قطاع النفط والغاز والتقنيات الحديثة، وقال: ان إتفاقية التعاون النووي التي أبرمت بين البلدين محل تأييد الحكومة الايرانية، كما ان البلدين بإمكانهما إقامة تعاون مناسب في المجالات العلمية والثقافية والجامعية.

وأشار جهانغيري الى أن الاتحاد الأوروبي قبل إجراءات الحظر كان الشريك التجاري الأول لايران، واذا كانت هناك رغبة وإرادة من قبل أوروبا للتعاون الاقتصادي مع ايران، فينبغي تسوية القضايا المصرفية بأسرع وقت ممكن. كما أكد على ضرورة قيام المصارف المجرية بإجراءات أكثر جدية لتنمية الروابط الثنائية.

بدوره، أكد مساعد رئيس الوزراء المجري على تعزيز العلاقات بين بودابست وطهران في شتى المجالات. وأشار شمين الى المحادثات التي جرت لتسيير رحلات مباشرة بين عاصمتي البلدين، وقال: ان إقامة خط جوي مباشر بين طهران وبودابست من شأنه توفير الأرضية لتطوير التعاون الاقتصادي والسياحة بين البلدين. واعتبر شمين توسيع الروابط المصرفية بين ايران والمجر أمراً مؤثراً ومهماً في تنمية العلاقات الثنائية.

إلى ذلك، أعلن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية، علي أكبر صالحي، عن تعاون ايران والمجر حول مشاريع محطات الكهرباء الصغيرة، وقال: ان المصارف المجرية أعلنت استعدادها لتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين بمبلغ 85 مليون يورو.

وأضاف صالحي، السبت، على هامش مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين ايران والمجر بحضور مساعد رئيس الوزراء المجري جوليت شمين بطهران: ان التعاون بين البلدين في مجال تصميم المحطات الصغيرة يشكل أحد بنود هذه المذكرة.

وقال صالحي: ان المصارف المجرية أعلنت استعدادها لتخصيص 85 مليون يورو من أجل تمويل المشاريع المشتركة مع ايران. مصرحاً: ان الاتحاد الأوروبي أعلن موافقته لتمويل المشاريع الثنائية المشتركة. وأضاف: انه اتخذت خطوات جيدة لتطوير التعاون بين ايران والمجر، معرباً عن أمله بأن نشهد تعزيز التعاون المتبادل بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة.

وأضاف صالحي: ان البلدين يمكن أن يعززا تعاونهما مع بعضهما البعض بشأن قضايا الأمان والتدريب والعلوم والمهن والمحطات الكهربائية. وتابع: إننا نعير أهمية خاصة لتصميم وبناء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء ونأمل بأن نشهد استخدام هذه المحطات بشكل واسع.

من جانبه، أعلن مساعد رئيس الوزراء المجري عن زيارة وفد من المصارف المجرية الكبرى الى ايران لإبرام اتفاقيات التعاون مع نظيراتها الايرانية قريباً.

وقال شمين على هامش مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجر وايران: ان الصلات بين البلدين تتعزز بصورة جيدة وستعقد اتفاقيات جديدة. وأشار شمين الى أن تنفيذ إتفاقية التجنب عن أخذ الضرائب المضاعفة بين البلدين يحظى بأهمية بالغة من الناحية الاقتصادية، وقال: ان الاتحاد الأوروبي قد وافق على دعم الاستثمار بين ايران والمجر، إذ ان وفداً من كبريات المصارف المجرية سيزور ايران قريباً لعقد إتفاقيات مع نظيراتها الايرانية. وصرح انه جرت مباحثات منفصلة مع ايران خلال هذه الزيارة بشأن عدد من المجالات بما في ذلك النفط.

ورداً على سؤال حول تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين ايران والمجر، قال شمين: ان المجر عضو في الاتحاد الأوروبي وان كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعنا عليها تأتي في إطار قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية، إذ سننفذ كافة هذه المذكرات.