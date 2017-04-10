أكد الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الاسد، على وقوف إيران الى جانب الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب وفيما تقدمه من مبادرات لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية بما يؤدي الى وقف سفك الدم السوري.

وأعرب روحاني الاحد، عن إدانته الشديدة للعدوان الأمريكي السافر على الأراضي السورية والذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وكل القوانين والمواثيق الدولية.

كما عبر رئيس الجمهورية عن اسفه لمقتل الابرياء من ابناء الشعب السوري في القصف الامريكي على القاعدة العسكرية، وتعاطفه لذوي الشهداء متمنيا الصحة والسلامة للمصابين.

واشار الرئيس روحاني الى تعاون سوريا مع الأمم المتحدة لإزالة الاسلحة الكيمياوية، واصفا المزاعم التي تثار بالخاوية ولا اساس لها من الصحة، مؤكدا ان هذه الهجمات تؤدي فقط الى تعزيز معنويات الارهابيين الذين تلقوا الهزائم الفاضحة في سوريا والعراق خلال الاشهر الأخيرة.

وأكد مرة أخرى مساندته للشعب السوري في مواجهة الارهابيين التكفيريين وقال: إن الهجوم الصاروخي الامريكي، حركة ضد مصالح سوريا ونأمل من جميع الدول الحرة بالعالم ان تدين وبقوة مثل هذه الهجمات والاعتداءات.

وعبر رئيس الجمهورية عن اطمئنانه بان هذه الهجمات والتي هي محاولة للإخلال بمسار المفاوضات السورية - السورية، سوف لن تؤثر في جهود مكافحة الارهاب والمستقبل السوري.

وأكد الرئيس روحاني على الحل السياسي للأزمة في سوريا، وقال: إن استخدام السلاح الكيمياوي والذي يعد جريمة لا تغتفر، جاء لتضليل الرأي العام العالمي عن الحقائق، ولا ينبغي ان نسمح للارهابيين باتهام الآخرين باستخدام هذه الاسلحة، وجعلها ذريعة لاتخاذ اجراءات منافية للقوانين الدولية.

وقال رئيس الجمهورية: إن المزيد من التنسيق بين ايران وسوريا وروسيا بامكانه ان يكون مؤثرا جدا لتحقيق مكافحة الارهاب وقال: يخطئ من يظن انه قادر وبدعم الارهابيين، على تغيير مستقبل سوريا لصالحه مشددا على استمرار دعم الشعب السوري.

من جانبه أكد الرئيس الأسد أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها الذي أرادته عبر هذا العدوان وهو رفع معنويات العصابات الإرهابية المدعومة من قبلها بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري، مشددا على أن الشعب والجيش في سورية مصممان على سحق الإرهاب في كل بقعة من الأراضي السورية.

وشكر الرئيس الأسد إيران قيادة وشعبا على وقوفها المتواصل مع الشعب السوري ضد ما يتعرض له من حرب إرهابية تدعمها العديد من الدول الغربية والإقليمية.

في سياق متصل ادان امين المجلس الأعلى للامن القومي علي شمخاني، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري علي المملوك، الاحد، العدوان الاميركي على سوريا واعتبره مؤشرا على انتصار الحكومة السورية على الصعد السياسية والعسكرية ويرمي لرفع معنويات المجموعات الارهابية.

وجدد شمخاني، موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم للحكومة والشعب في سوريا وعزمها على القضاء الكامل على الارهابيين المدعومين خارجيا.

واشار الى استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، موضحا انه في حال تأسيس لجنة دولية لتقصي الحقائق فان فضيحة جديدة ستضاف الى قائمة الممارسات الاميركية المناهضة للامن الدولي.

واكد الارادة الراسخة للتعاون المشترك بين ايران وروسيا وسوريا والنتائج الايجابية المثمرة عن هذا التعاون كتحرير حلب وغيرها وعودة السكان الى حياتهم العادية دون الخوف من تواجد الارهابيين.

من جهته اشاد اللواء علي المملوك بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لبلاده واكد على صمود الحكومة والشعب والقوات المسلحة في سوريا على صعيد التصدي للارهابيين وداعميهم.

كما ادان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري العماد علي عبدالله أيوب، العدوان الامريكي على سوريا ووصفه بانه محاولة من البيت الابيض لرفع معنويات الارهابيين، واعتداء سافر على بلد مستقل.

وأضاف: إن حادثة خان شيخون الكيماوية حادثة مشكوك بها ومؤامرة ضد الحكومة والشعب في سوريا.



