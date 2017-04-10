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رقم الخبر: 190834 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 15:55 الاقسام: منوعات  
حفل زفاف يتحول إلى كارثة.. مأساة عائلية!

حفل زفاف يتحول إلى كارثة.. مأساة عائلية!

تحول حفل زفاف عائلي بجنوب غربي مدينة ميانمار إلى مأساة حقيقية، بعد أن اصطدم قارب خشبي يقل نحو 60 مدعوا لحفل الزفاف بسفينة شحن.

ووفقا لمصادر محلية أسفر الحادث عن سقوط نحو 32 شخصاً ما بين 20 قتيلاً و12 مفقوداً.

وأكدت المصادر أن هذا الحادث يعد الأكبر فى البلاد منذ ثلاث سنوات، لافتة إلى أن الاصطدام وقع نتيجة عدم وجود أي إضاءة بالقارب الخشبي، مما أسفر عن اصطدامه بسفينة الشحن في نحو الساعة السابعة والثلث بالتوقيت المحلي.

ومن جانبه، قال كياو مينت، أحد المسؤولين بالحكومة المحلية، لـ(رويترز) من مستشفى فيباثين، إنه تم انتشال نحو 20 جثة من مياه النهر فضلاً عن إنقاذ 27 شخصاً، وجاري البحث عن ناجين آخرين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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