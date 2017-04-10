هل جربت من قبل تناول الطعام في الأواني المعدنية التي تُستعمل عادةً في المستشفيات؟ أو أن تشرب العصير من أكياس السيروم؟

هذه التجارب الغريبة في تناول الطعام يُوفرها مطعم إندونيسي يُسمى (Hospitalis Restaurant) يقع في مدينة ديبوك الإندونيسية.

فقد برز المطعم مؤخراً في المدينة التي تعج بمختلف أنواع المطاعم وأشكالها. ومن أجل أن يُلفت الأنظار ويستقطب الزبائن، اعتمد المطعم على ديكور المستشفى.

حيث يجلس الزبائن على مقاعد تُشبه الكراسي المتحركة وتُضاء الطاولات باستعمال إنارات غرفة العمليات في المشافي.

كما أن النادلات يرتدين أزياء الممرضات والطاهي يرتدي تماماً كالطبيب! ولعل أكثر ما يشد الانتباه هي أصناف الطعام التي تُقدَّم على شكل أعضاء بشرية!.

وبينما يعتبر البعض أن فكرة المطعم فريدة في ظل الأجواء التنافسية بين قطاعات المطاعم، إلا أن آخرين يجدون أنها تجربة تُثير الاشمئزاز، وليس من المُستحب تناول الطعام في بيئة تُشبه المستشفيات!.