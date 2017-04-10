حققت ماسة (بينك ستار) الزهرية سعراً قياسياً عالمياً لماسة تباع في مزاد علني مسجلة 71,2 مليون دولار في هونغ كونغ.

والماسة البالغ وزنها 59,60 قيراطاً هي الأكبر في فئتها تحصل على شهادة من المعهد الاميركي للأحجار الكريمة.

وقالت رئيسة الفرع الآسيوي من دار (سوذبيز) للمزادات إن (سوذبيز هونغ كونغ فخورة جدا بتحقيق هذا الرقم القياسي)، مشيرة إلى أنه رقم قياسي جديد لهذا النوع من المجوهرات.

وتكلم ديفيد بينيت رئيس قسم المجوهرات العالمي في (سوذبيز) الذي نظم هذا المزاد عن (عملية بيع تاريخية).

وبدأت المزايدات بسعر 56 مليون دولار تقريباً وهي لم تستغرق أكثر من خمس دقائق قبل أن يرسو المزاد على مشتر عبر الهاتف وسط التصفيق الحار.

و(بينك ستار) البراقة البيضوية الشكل مستخرجة من ماسة خام من 132,5 قيراطا اكتشفتها مجموعة (دي بيرس) في افريقيا سنة 1999. ويبلغ طولها 2,68 سنتمترا وعرضها 2,06 سنتمتر وتزن 11,92 غراما. وبحسب (سوذبيز)، (قد صقلت بعناية فائقة. وتطلب الأمر أكثر من سنتين لإبراز هذه الماسة الرائعة).

وكانت (سوذبيز) قد طرحتها للبيع في مزاد نظم سنة 2013 في جنيف بسعر 83 مليون دولار، لكن المشتري تخلف عن الدفع.

وكان الرقم القياسي السابق لقطعة مجوهرات بيعت في مزاد مسجل بإسم (أوبنهايمر بلو) وهي حجرة من 14,62 قيراطا صنع منها خاتم باعته دار (كريستيز) في جنيف بسعر 57,5 مليون دولار.