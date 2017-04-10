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رقم الخبر: 190831 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
لم يحلق شاربه منذ 47 عاماً

لم يحلق شاربه منذ 47 عاماً

على مدار 47 عاما، وتحديدا منذ 1970، لم يقص التركي نجاتي جليك شاربه حتى وصل طوله مترين و60 سنتيمترا.

ومنذ ذلك التاريخ، يحرص جليك البالغ من العمر 80 عاماً، في كل صباح بعد الاستيقاظ على الاعتناء بشاربه قبل القيام بأي أمر. وقبل 7 سنوات، اتخذ قرارا بتجديله بسبب طوله.

وعن سبب إطالته لشاربه، قال جليك المقيم في ولاية جانقيري وسط تركيا، إن ذلك يعود لغضبه (من موضة إطلاق الشعر في ألمانيا التي كنت أعمل فيها عام 1970، فقررت البدء بإطالة شاربي). وأضاف أنه عاد إلى جانقيري بعد 16 عاماً قضاها في ألمانيا، وافتتح مطعماً وبدأ العمل فيه لتأمين مصدر عيش له ولزوجته.

لم يقص جليك شاربه أبدا منذ 1970، وأوضح (في ألمانيا الكل انتقد تطويل شاربي، فهناك الكل طالبني بإطالة شعر رأسي وقص شاربي، ونكاية في ذلك أطلته).

ولفت الرجل إلى أنه شارك في مسابقة لأطول شارب أقيمت بالعاصمة أنقرة عام 1986، وفاز بالمركز الأول (كان يقيم في ألمانيا آنذاك)، وبيّن أنه بعد المسابقة قرر العودة إلى تركيا. وتابع (في 2010 عملت على تجديل شاربي، وأصبحت أضعه على كتفي خلال سيري، كونه يصل إلى الأرض في حالته العادية).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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