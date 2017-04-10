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رقم الخبر: 190828
تاريخ النشر: نيسان 09, 2017
الوقت: 15:35
الاقسام: منوعات
دبلوماسیة ترامب الجديدة!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
دبلوماسیة
ترامب
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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