اذا اردت ان تشاهد سد أمير كبير سد إيراني على مجرى نهر كرج، عليك ان تمر على طريق كرج جالوس لستمتع بمناظر أحد أهم السدود في إيران. وهو الذي يحصر منطقة قاعيّة ممتدة وضخمة تتجمّع فيها المياه العذبة المنحدرة من أعالي الجبال. ويُغذي هذا السد مدينة كرج والعاصمة (طهران) من شمالها إلى جنوبها

وقد تم تشييد السد عام 1957 على مجرى نهر كرج وافتتح عام 1960. يبلغ ارتفاع السد 180 مترا وطوله 390 مترا وسمي السد بهذا الاسم نسبة إلى رئيس وزراء الإيراني في الدولة القاجارية ميرزا تقي خان الملقب بأمير كبير.

خلال مسيرة الذهاب إلى الشمال تَتْبَعك جبال البرز حتى وصولك إلى محافظة مازندران. في هذه السلسلة الجبلية العملاقة يتسيّد عليها جبل دماوند الذي يرتفع عن سطح اليابسة بـ5610 م. وقمته تعتبر من أعلى القمم الجبلية العالمية، ويبلغ عرضه 50 كم. وتغطي قمته الثلوج بصورة شبه دائمة الأمر الذي منحه قدرة على رعاية أهم ينابيع المياه المعدنية.

بعد انطلاقة سريعة تصل إلى النفق الذي يفصل حدود كرج عن محافظة مازندران، وهو نفق ضخم يُسمّى كندوان. والغريب أنك وبمجرد عبورك هذا النفق تستطيع أن تتحسّس التغيّر المناخي بين المنطقتين، حيث تبدأ السماء في التلبّد بالغيوم وتكون درجة حرارة الجو أفضل بكثير عن منطقة كرج فضلا عن طهران.