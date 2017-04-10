في اليوم الاول من دورتها الاولى

6 لاعبين من ايران في اليوم الاخير

في اليوم الاول للبطولة الاولى "الرئاسة الافريقية" حقق لاعبو التايكواندو الايرانيين 4 ميداليات ملونة ( 2 ذهب وفضية واحدة وأخرى برونزية).

ويشارك في هذه البطولة التي تجري منافساتها لمدة يومين في المغرب، يشارك 339 لاعباً يمثلون 34 دولة، حيث حققت لاعبات التايكواندو الايرانيات في اوزان (- 46 كغم ، - 53 كغم ، - 62 كغم ، + 73 كغم ) ميداليات البطولة، (فاطمة مداحي وكيانا اخوان، فاطمة اموري، حنانة همتي وبريسا جوادي، نفيسة مخلصي وفاطمة مصطفائي) حسب الترتيب.

ففي وزن – 46 كغم حققت فاطمة مداحي الميدالية الذهبية، وجاءت كيانا اخوان بالمركز الثاني لتتقلد الميدالية الفضية.

أما في وزن – 73 كغم فقد تقلدت فاطمة مصطفائي الذهبية، وفي نفس الوزن جاءت نفيسة مخلصي ثالثة وتتلقد الميدالية البرونزية.

وفي اليوم الختامي ستتنافس على النهائيات كل من لاعبات التايكواندو الايرانيات (سودابة بور صادقي، ناهيد كياني، مهسا جدي، طيبة بارسا، هانية اخلاقي واكرم خدابنده).