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رقم الخبر: 190799 تاريخ النشر: نيسان 09, 2017 الوقت: 15:22 الاقسام: عربيات  
ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة طنطا الى 15 وعشرات الجرحى

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة طنطا الى 15 وعشرات الجرحى

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف أقباط في مدينة طنطا بصعيد مصر الى 15 قتيلا وأكثر من 40 جريحا.

أفادت وسائل اعلام مصرية وعالميّة إلى أن الإنفجار الّذي أودى بحياة 15 من أقباط مصر وقع في كنيسة طنطا بصعيد مصر، أثناء مراسم احتفالية بعيد "أحد الشعانين"،أحد الأعياد المسيحيّة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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