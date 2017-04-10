ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة طنطا الى 15 وعشرات الجرحى ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف أقباط في مدينة طنطا بصعيد مصر الى 15 قتيلا وأكثر من 40 جريحا.