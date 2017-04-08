أصيب مواطنان بجروح، و7 آخرون بالاختناق؛ خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية، المغلق منذ 14 عامًا.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة باستخدام الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز؛ ما أدى إلى إصابة شابين بجروح طفيفة جراء استهدافهم بالأعيرة المعدنية وسبعة آخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال بكثافة باتجاه الشبان المشاركين في المسيرة، وعولجت جميع الحالات ميدانيًّا.

وانطلقت المسيرة بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، بمشاركة واسعة من أهالي البلدة وعدد من الأطفال الذين حملوا يافطات تطالب بحقهم في حياة آمنة خالية من التهديد كبقية أطفال العالم.

كما تضمنت المسيرة إحياء الذكرى الـ 69 لمجزرة دير ياسين، وذكرى استشهاد القائد عبد القادر الحسيني.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، وإنهاء الاحتلال وطرد المستوطنين، وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.

في غضون ذلك، قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلدة نعلين الأسبوعية المناهضة للاستيطان، ومصادرة الأراضي التي نظمت غرب رام الله (شمال القدس المحتلة).

وذكرت مصادر فلسطينية في البلدة، أن العشرات من المشاركين في المسيرة أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع.

من جانبها كشفت صحيفة "كول هعير" العبرية في عددها الصادر هذا الأسبوع عن العديد من المخططات والمشاريع الاستيطانية الجديدة في شرقي القدس، وذلك في إطار الهجمة الصهيونية الشرسة لتهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم.

وأوضحت الصحيفة أن نحو 3 آلاف وحدة سكنية جديدة بالقدس أصبحت قيد التخطط أو التنفيذ أو التسويق.

من جهة اخرى رصد تقرير أممي استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة 124 آخرين، وهدم 19 منشأة في الفترة الواقعة بين بين 21 آذار/ مارس الماضي، و3 نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، الجمعة، أن من بين الشهداء سيدة فلسطينية (49 عاما) وثلاثة فتيان، أحدهم من مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث استشهد إثر قصف مدفعي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري وصل إلى 12 شهيدا.

وأضاف التقرير أن 124 مواطنا فلسطينيا (بينهم 14 طفلا) أصيبوا على يد قوات الاحتلال خلال مواجهات شهدتها عدة مواقع في الضفة الغربية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة بالإصابات التي سجلت منذ مطلع العام الجاري.

ووقعت معظم الإصابات خلال مواجهات اندلعت في مظاهرات نُظمت لإحياء الذكرى الـ41 لـ يوم الأرض، الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى الاستيلاء على أراض فلسطينية شاسعة داخل أراضي العام 1948.

وأكد التقرير أن قوات الاحتلال هدمت وصادرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 19 منشأة فلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، ما أدى لتهجير 22 مواطنا فلسطينيا، وتضرر سبل عيش ما يزيد عن 90 مواطنا فلسطينيا، خمسة من هذه المباني في القدس المحتلة، أما المباني الـ 13 الأخرى، فتقع في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

كما أغلقت سلطات الاحتلال في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، منزل عائلة أحد شهداء البلدة.

وسجل "أوتشا" أربع هجمات لمستوطنين مسلحين على مواطنين فلسطينيين، وطردوهم من أراضيهم الواقعة قرب المستوطنات، في كل من نابلس وقلقيلية.

هذا واحتشد الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة السبت، في ساحة السرايا، للمطالبة بالتراجع عن قرار خصم رواتب الموظفين الذي اتخذته حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله.

وكان الموظفون التابعون للسلطة الفلسطينية قد فوجئوا بخصم رواتبهم عن شهر مارس عند صرفها الأسبوع الماضي، وصلت حتى 30%، مما أثار حفيظتهم وغضبهم.

وقد طالب موظفو السلطة في قطاع غزة خلال المسيرة برحيل رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب موظفو السلطة عقب الانقلاب الذي قامت به حماس في غزة عام 2007 بالجلوس في منازلهم على أن تتكفل السلطة الفلسطينية برواتبهم، محذرة الموظفين العسكريين والعموميين من مخالفة قرار الرئيس أبو مازن.