كثف العدوان السعودي الأمريكي، السبت، من غاراته العدوانية وقصفه البحري لمحافظة تعز، عقب فشل مرتزقته في تحقيق تقدم في مدينة تعز ومديرية الصلو والمخا.

هذا وقصفت بوارج العدوان منذ صباح السبت بأكثر من 16 صاروخ مناطق متفرقة في مديرية المخا، فيما استهدف طيران العدوان بـ 9غارات على منطقة يختل في مديرية المخا.

إلى ذلك استهدفت وحدات الجيش واللجان الشعبية تجمعات الغزاة والمرتزقة غرب المخاء بصلية صواريخ كاتيوشا بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

وكان قد لقي أعداد من المرتزقة مصرعهم وجرح اخرون، في وقت سابق السبت، أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه شبكة الصيار بمديرية الصلو بتعز ، وفي المدينة افشل الجيش واللجان زحفا لمرتزقة العدوان باتجاه تبة الدفاع الجوي في تعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، أمس السبت، مصارعهم في تدمير آلية عسكرية تابعة لهم في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" بتدمير وحدات الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في وادي هراب بمديرية خب والشعف، مؤكدا مصرع طاقمها.

وكانت وحدات الجيش واللجان تمكنت في وقت سابق السبت، من تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة أسفل تباب حام في مديرية المتون بالمحافظة.

إلى ذلك لقي جندي سعودي مصرعه، السبت، في عملية قنص، كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي بجيزان.

وأفاد مصدر عسكري لــــ"المسيرة نت" بأن وحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص جندي سعودي في موقع الكرس العسكري بجيزان.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين بموقع الخوبة الجنوبية والسودانة في جيزان أيضا.

وكان قد لقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وجرح آخرون، في وقت سابق السبت، إثر قصف تجمعاتهم في موقع قائم زبيد في جيزان.

وكان قد لقي جندي سعودي مصرعه، الجمعة، بعملية قنص للجيش واللجان الشعبية شمال وادي المعاين، كما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع قائم زبيد والكرس وملحمة وموقعين بالخوبة، وموقعي الشبكة والمنتزه، وتحصينات الجيش السعودي في منطقة البيت الأبيض بجيزان.

*إعطاب آلية وقصف مواقع الجيش السعودي في جيزان

في السياق أعطبت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية عسكرية سعودية في استهداف مواقع للجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إعطاب طقم عسكرية سعودية في موقع جلاح.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجيش السعودي في موقع الصبابة، محققة إصابات مباشرة.

ولقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وجرح آخرون إثر قصف تجمعاتهم في موقع قائم زبيد في جيزان.

*شهداء وجرحى في غارتين لطيران العدوان على حيران بحجة

وفي غضون ذلك استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 آخرون في حصيلة أولية، مساء الجمعة، في غارتين لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منازل المواطنين في مديرية حيران بمحافظة حجة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة خمسة آخرين كحصيلة أولية إثر استهداف طيران العدوان بغارتين منزلين في قرية الجمنة بمديرية حيران غرب محافظة حجة.

وكان مواطنان استشهدا وأصيب خمسة آخرون، الخميس، إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلين في مديرية حيران بمحافظة حجة.

ويأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعبي اليمني، حيث تشير احصائيات مستقلة باستشهاد وجرح أكثر من 33 آلف مدني بينهم نساء وأطفال منذ بداية العدوان في 26 مارس2015.